Los Lakers inauguran una estatua de Kobe Bryant: «Él eligió la postura»

El pasado mes de enero se cumplieron cuatro años del fatal accidente de helicóptero que le costó la vida a Kobe Bryant y su hija Gigi y en Los Ángeles se siguen sucediendo los homenajes en torno a una figura única. Esta pasada madrugada se ha descubierto una estatua del histórico jugador en las afueras del Crypto.com Arena, el antiguo Staples. Vanessa Bryant también anunció que se estrenarán dos estatuas más próximamente.

«Este momento no es solo para Kobe sino para todos los fans que le habéis animado en todos estos años», comenzó diciendo Kobe Bryant en un bonito homenaje en el que estuvieron presentes las mayores personalidades en la historia de la franquicia angelina, entre ellos Pau Gasol, uno de los mejores amigos del histórico jugador y con el que ganó dos anillos de la NBA. Junto al jugador español también estuvieron Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Derek Fisher o Metta World Peace.

La estatua de Kobe Bryant estrenada está inspirada en una imagen del partido de los Lakers de 2006 ante los Toronto Raptors en el que Kobe anotó 81 puntos, siendo hasta hoy la segunda mayor anotación en la historia de la NBA. La estatua en cuestión está hecha de bronce, cuenta con casi cinco metros de altura y pesa casi 2.000 kilos. Está firmada por Julie Rotblatt-Amrany.

For Kobe. For the die-hard Laker fans. For our family.

Mamba forever. pic.twitter.com/uExf0oEWgY

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 9, 2024