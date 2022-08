Vanessa Bryant en su día presentó una demanda contra el condado de Los Ángeles por invasión de la privacidad y negligencia tras la divulgación de las fotos del accidente de su marido Kobe y su hija Gianna, crueles y macabras imágenes que circularon por las redes en las que se veían los cadáveres de su esposo y su pequeña de 13 años.

Algo que desde entonces le está provocando una angustia emocional difícil de soportar. «Una vez que se propaga, no se puede recuperar. No quiero que mis hijas se las crucen nunca. Tengo tres niñas pequeñas», ha dicho la viuda de Kobe completamente devastada al diario Los Ángeles Times.

Quiere borrar el rastro de las fotos

Este viernes, la mexicana se enteró de que incluso existen fotografías de los cuerpos de su marido y su hija: «Me derrumbé y lloré y quería correr por la cuadra y simplemente gritar. Había aislado en gran medida a mi familia de los detalles». Vanessa decidió demandar al condado de Los Ángeles por los daños ocasionados, tanto a ella como a sus pequeñas, y les ha lanzado una desesperada petición a sus hijas: «Por favor, no empiecen a buscarlas en Google».

Por su parte, el condado no niega que se tomaran estas fotografías, pero asegura que nunca se han hecho públicas: «Desde el momento del accidente hasta ahora, el condado ha trabajado incansablemente para evitar que las fotos del lugar del accidente sean de dominio público». Luis Li, abogado de Vanessa, denunció ante el tribunal que una «cultura de insensibilidad» institucional llevó ocho agentes del Condado de Los Ángeles a sacar fotos con sus teléfonos móviles y compartirlas de los cadáveres de Kobe Bryant y otras víctimas del accidente de helicóptero. «Las imágenes fueron compartidas repetidamente con personas que no tenían absolutamente ninguna razón para recibir esas fotografías. Sacaron las fotos para reírse como si fuesen recuerdos», argumentó el letrado.