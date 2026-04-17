Kroos no se corta y manda un recado al Barça: «Así no van a ganar una Champions»

Toni Kroos no se muerde la lengua a la hora de hablar. Esta vez lo hizo sobre lo sucedido en la eliminatoria de Champions League entre Atlético de Madrid y Barcelona. El ex jugador del Real Madrid no se cortó y asegura que, si el Barça no cambia su forma de jugar, «así no van a ganar la Champions». También tuvo palabras para el Atleti, del que dijo que cree que «no va a ganar la Champions».

Durante la charla con su hermano en el canal de YouTube que tienen juntos, Luppen TV, el pequeño de los Kroos le preguntó con quién iba en la eliminatoria entre Atlético y Barcelona, a lo que Toni respondió: «¿No podían perder los dos?». El cariño que le tiene al Real Madrid por los 10 años que estuvo allí hace que prefiera que pierdan los dos equipos, aunque prefería que pasaran los rojiblancos.

«Por los 10 años que estuve en el Madrid, no quiero que gane ninguno, pero si tenía que ir con uno, mejor con el Atleti, porque el año que viene no tendrán las mismas opciones de ganar», comentó el alemán, que aseguró que «no odio a ninguno de los dos, pero por el cariño al Madrid prefiero que no ganen».

No obstante, Kroos cree que los del Cholo Simeone no van a ganar la Champions esta temporada porque hay equipos «que juegan mejor que ellos». «Es solo una opinión personal, pero creo que el Atlético de Madrid no va a ganar la Champions. Hay equipos en la competición que juegan mejor que ellos», señaló.

Por último, el ex jugador del Real Madrid hizo su particular análisis del choque de vuelta en el Metropolitano: «Creo que el Barça era mejor equipo, pero cuando pasas tanto tiempo con un jugador menos, es muy difícil. El Atleti siempre sabe defender muy bien el resultado y, con la ventaja de la ida, más la expulsión, tuvo mucha ventaja para poder pasar a semifinales».

El alemán cree que con este estilo de juego, con la defensa tan adelantada, están muy expuestos y así «no van a ganar una Champions»: «Cuando defiendes de esa manera y dejas tantos espacios atrás, te pueden pasar estas cosas, incluidas las expulsiones para evitar un mano a mano con el portero. La defensa del Barça está muy expuesta. El año pasado les pasó con el Inter y este año con el Atleti. Como ya dije, si no cambian la forma de jugar así, no van a ganar una Champions».