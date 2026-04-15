Musso alucina con las quejas del Barcelona: «Es una locura querer hacer pasar esto por un robo»

La eliminación del Barcelona ante el Atlético de Madrid en la Champions League sigue dejando cola. Más allá del resultado, el foco se ha desplazado directamente al arbitraje, con una fuerte indignación en el entorno azulgrana y unas declaraciones que han encendido la polémica. El jugador del Atlético, Musso, ha sido el primero en aclarar estas acusaciones.

El gran protagonista tras el partido fue Raphinha y eso que no participó en el encuentro. El brasileño no se mordió la lengua en zona mixta y cargó con dureza contra el colegiado. «El árbitro nos ha robado. El arbitraje estuvo muy mal. Tomaron decisiones increíbles», afirmó con contundencia en DAZN.

Raphinha fue más allá en su crítica, señalando directamente el criterio disciplinario del encuentro: «El Atlético hizo no sé cuántas faltas y no le mostraron ninguna amarilla. Quiero entender que tienen miedo a que el Barcelona pudiese ganar». Sus palabras reflejan el enfado general dentro del vestuario culé tras caer eliminados.

Musso alucina con el Barça

Desde el lado rojiblanco, sin embargo, la visión es muy distinta. Juan Musso fue preguntado en zona mixta. Fue sorprendido, ya que le insinuaron que habían remontado, a lo que respondió descolocado, ya que en ningún momento fueron por debajo en el marcador global. «En ningún momento de la eliminatoria fuimos por debajo».

Al ser preguntado por las polémicas arbitrales y la toma de decisiones. Donde aseguran que están haciendo una montaña de un grano de arena. «Es una locura querer hacer pasar esto por un robo. Parece que les quitaron ocho penaltis cuando lo que pasó es que enseñaron dos rojas en acciones de último hombre», señalaba el portero argentino.

También quiso hablar de la jugada con Fermín, que comentó que le desagrada porque no fue intencionada. Aun así, se mantuvo firme en su opinión sobre si es penalti o no. «¿Cómo puede alguien pensar que eso es penalti? Es una locura».

El Barça se despide de Europa entre protestas, mientras el debate sobre los arbitrajes en la Champions vuelve a situarse en el centro de la escena. Por el momento son solo palabras, ya que las decisiones son firmes y tampoco hay quejas formales.