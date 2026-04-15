Lamine Yamal da la cara tras la eliminación del Barça y promete ganar la Champions: «La palabra se cumple»

Lamine Yamal ha dado la cara en la mañana de este miércoles tras la eliminación del Barcelona en Champions después de no poder remontar al Atlético de Madrid en la vuelta de los cuartos de final. La estrella culé se ha pronunciado a través de sus redes sociales y ha realizado una promesa a todos los culés: ganará la Champions con el Barça.

«Lo dimos todo, pero no fue suficiente. Esto es solo parte del camino: para llegar a la cima hay que escalar, y sabemos que no será fácil ni nos lo pondrán fácil. Pero rendirse no es una opción. Tenemos motivos de sobra para ilusionarnos, y vamos a ir a por ellos con todo. Cada error es una lección, y no dudéis de que aprenderemos de cada uno. Somos el Barça, y volveremos a estar donde debemos. Mis padres me enseñaron que la palabra de un hombre siempre se cumple.. y la traeremos a Barcelona. Siempre Barça», señaló Lamine Yamal a través de sus redes sociales, prometiendo ganar la Champions durante su carrera deportiva.

Un mensaje claro y directo donde Lamine Yamal vuelve a actuar como capitán de ese vestuario y líder del equipo. Quiere ser la estrella del Barcelona dentro y fuera del campo. Y a sus 18 años ya lo es. Un mensaje en el que deja clara su autocrítica, donde tienen que mejorar en los errores cometidos, pero también deja caer que la labor arbitral les perjudicó.

Pero lo más llamativo de este contundente mensaje de Lamine Yamal es la obsesión que tiene la perla culé, también la tiene el club, por ganar la Champions League. La quieren como nunca y no parará de luchar por ella. Este año no será, y por eso el varapalo fue tan duro. Pero este miércoles, el ’10’ blaugrana ya ha prometido a todos los culés que la ganará. La próxima oportunidad la tendrá en 2027 y le vendrán muchas más, ya que es extremadamente joven.

Lamine Yamal actúa como capitán

Lamine Yamal reaccionó como un capitán sobre el césped del Metropolitano tras la eliminación del Barcelona en los cuartos de final de la Champions a manos del Atlético de Madrid. La estrella culé no se hundió sobre el terreno de juego como ya hizo en la ida en el Camp Nou y se marchó con la cabeza alta intentando levantar a sus compañeros. Una actitud mucho más madura y de líder tras un mazazo muy duro para él y su equipo.

Lamine Yamal señaló en la previa del partido por activa y por pasiva que el Barcelona estaba convencido de poder remontar. Se mostró seguro, confiado y con ganas de demostrar que es el mejor sobre el césped. Y así lo hizo nada más empezar el partido en el Metropolitano. No tardó ni un minuto en coger la pelota, convertirse en un mago y perdonar el primero. Mussso le hizo un paradón tras un disparo desde la frontal después de sortear a varios defensas rojiblancos.

Tres minutos después, en el minuto cuatro de juego, Lamine Yamal hizo el primero para el Barcelona en el Metropolitano. La estrella culé le pidió a Simeone que le pusiese un uno para uno. Y el entrenador argentino dijo que le pondría cuatro o seis encima. Pues ni una cosa ni la otra. Lenglet ya estaba preparado para estropearlo todo.

Terminó quedándose sin remontada. Lo intentó todo, pero su equipo se quedó sin pase. Lamine Yamal, de todos modos, no se hundió sobre el césped y la aceptó con deportividad. Animó a sus compañeros y ejerció de capitán.