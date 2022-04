A finales de 2007, Fernando Alonso y Heikki Kovalainen cruzaron sus caminos. El español salía escaldado de McLaren después de una durísima temporada de convivencia con los británicos Ron Dennis y Lewis Hamilton. El nórdico realizaba el trayecto opuesto y abandonaba Renault rumbo al equipo inglés. 15 años después, Kovalainen cree que Alonso se equivocó con aquel cambio que a la larga no hizo mejorar a ninguno de los dos.

«Desde los años de los dos campeonatos con Renault, siempre ha hecho el movimiento equivocado. A veces me pregunto si el detonante fue la sorpresa que se llevó con la velocidad de Hamilton», reflexionó el finlandés a la hora de analizar lo que le sucedió a Fernando Alonso, dentro de aquella temporada de sinsabores que afrontaba en el momento más alto de su carrera tras conquistar sus dos títulos mundiales con Renault.

Precisamente el equipo francés fue el nuevo destino del asturiano en 2008. Volvió allí con la esperanza de reverdecer viejos laureles, pero la marca del rombo había perdido demasiado terreno respecto a sus rivales y no pudo pelear por la gloria. «Renault estaba en una especie de pendiente descendente y solo estaba tratando de ponerse al día. Después de eso (Alonso) nunca se recuperó de verdad», opinó Kovalainen en declaraciones a Talksport.

El finlandés, que también fue compañero de Hamilton, añadió el ejemplo de Nico Rosberg para explicar la dureza que supone compartir equipo con el piloto inglés. «Rosberg tuvo que usar todas las herramientas de su arsenal para poder vencer a Lewis y eso casi lo mata, él mismo lo dijo, no podría haber hecho otra temporada como esa o estaría muerto. No se llevaban bien y fue una de las razones por las que Nico pudo resistirlo y hacer algunas cosas no agradables, pero probablemente necesarias en la batalla», recordó.