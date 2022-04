El capitán del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, ha comparecido en sala de prensa en la previa del choque de vuelta de cuartos de final ante el Manchester City. El futbolista rojiblanco hizo un llamamiento a la afición, habló sobre la sanción de la UEFA, los estilos y piden que crean en la remontada.

Remontada

«El equipo cree en sí mismo, vamos a salir a ganar. El ambiente que se genera por ser unos cuartos de final de Champions».

Griezmann

«Antoine es uno de los mejores jugadores del mundo. Ha ganado un Mundial, ha hecho cosas importantes en el club, es importante para él y todos. No sólo va a jugar él, va a haber once en el campo más los compañeros del banquillo y necesitamos estar todos juntos. Está con ganas de asistir, de marcar, y seguro que estará a la altura»

Mala racha en casa y sanción

«No sabía ese dato pero es un gran día para romper la racha. Lo otro,el club está trabajando para la cautelar, esperamos que se las de sobre todo por nuestra gente, queremos que esté con nosotros. Son unos cuartos de final, contra el Leipzig hubo pandemia, contra el Chelsea jugamos fura… Le decía a amigos que hacía tiempo que no tenía esta sensación, como en 2014 contra el Barcelona, y ojalá se pueda repetir una noche igual».

Planteamiento en la ida

«Nosotros tenemos un plan y estamos dentro de ese plan. Hicimos un gran esfuerzo allí, sabemos que el City maneja los partidos con la posesión y luego atacando en espacios pequeños. Estamos entrados en ganar el partido, los que hablen de fuera que digan los que quieran, tenemos nuestro plan y vamos a intentar ejecutarlo»

Sanción UEFA

«No puedo entrar mucho en eso porque me metería en un lío. Quiero que esté nuestra gente porque es un partido histórico, luego que trabajen dentro del club para que esté nuestra gente»

Mensaje a la afición

«Que crean en nosotros, cuando más difícil son las cosas, sacamos lo mejor. Tenemos que estar todos unidos para ganar, la unidad va a ser clave, más allá de que tenemos que salir a ganar».

Opinión de Guardiola

«Cada uno tiene su estilo de juego. Me encanta como juega el City, me encanta como juega el Atlético con mucha garra y fuerza con muchos compañeros que han pasado por aquí. Llevamos 10 años compitiendo de esta manera y me encantan los dos estilos»

Jugar con el escudo antiguo

«Jugamos con la camiseta del Atlético de Madrid, mucha gente quiere jugar con el escudo antiguo, pero jugamos con la que nos toca y tenemos que estar unidos para sacar este partido y estar en la historia otra vez»