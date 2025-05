El sindicato policial JUPOL no sólo niega que la Policía diera un trato racista a Vinicius como insinúa el documental sobre la estrella madridista. También dudan que un patrulla parara el vehículo del amigo del futbolista como cuenta el programa de Netflix. «No sólo negamos que si les paró un patrulla los policías actuaran movidos por el racismo, es que también dudamos que el patrulla llegara a parar el coche, porque el vídeo se corta justo en ese momento y no hay una sola prueba de ello», explica Ibón Domínguez portavoz de JUPOL.

El documental Baila, Vini estrenado en Netflix el 15 de mayo, contiene unas manifestaciones de uno de sus amigos en las que relata que un patrulla de la Policía Nacional les ordenó detenerse cuando circulaba en un Audi Q7 por Madrid con Vinicius en el asiento del copiloto. Las imágenes del documental reflejan como un coche patrulla pasa con los rotativos junto al vehículo de Vinicius, pero no se observa en ningún momento que los policías se dirijan a ellos o hagan ademán de ordenarles que detengan el coche. Sólo se ve que el patrulla pasa a su lado con la sirena puesta.

A pesar de todo, el acompañante de Vinicius insinúa que recibieron un trato racista por parte de los agentes: «la Policía nos paró de repente, nos dijeron manos en el capó, paren el coche. Vini iba de copiloto así que les pregunté por qué nos habían parado si no íbamos rápido. Dijeron que ese coche se solía utilizar en los atracos y que iban sospechosos dentro. No había sospechosos dentro, había negros en un coche caro. Y eso es algo que a ellos no les pega».

«Sería un protocolo habitual»

Tras visionar el documental, JUPOL denuncia que la pieza se pone en duda la profesionalidad y la neutralidad de los agentes de la Policía Nacional. »

La actuación policial a la que se hace referencia en el documental correspondería a una intervención rutinaria de la Policía Nacional . Este tipo de controles y verificaciones se realizan sin distinción alguna por motivos raciales, de origen o condición, y responden exclusivamente a criterios operativos», explica el sindicato en un comunicado.

«Es rotundamente falso que la Policía Nacional actúe movida por criterios raciales. Las intervenciones realizadas por nuestros compañeros se rigen estrictamente por criterios operativos, de seguridad y de cumplimiento de la legalidad vigente», insiste el comunicado de JUPOL.

El sindicato asegura que el procedimiento descrito en el documental de Vinicius corresponde al protocolo habitual de los policías «independientemente del origen, raza o condición de las personas implicadas».

El sindicato policial recuerda que la labor de la Policía Nacional en dispositivos de seguridad y control es fundamental para preservar la convivencia y la protección de todos los ciudadanos. «Tratar de presentar este tipo de actuaciones como discriminatorias solo contribuye a distorsionar la realidad y a socavar la confianza en los servidores públicos que velan por el bienestar colectivo», explican.

«Netflix siembra duda sobre la Policía»

Además del amigo de Vinicius que vierte las insinuaciones de racismo por parte de la Policía, el sindicato también critica la actitud de Netflix al publicar ese contenido en el documental de Vinicius: «Lamentamos profundamente que un producto audiovisual de gran difusión, como el de Netflix, utilice imágenes y testimonios para sembrar dudas sobre la actuación de nuestros compañeros, obviando el contexto operativo y el estricto cumplimiento de los protocolos profesionales que rigen su trabajo diario».

Finalmente, los policías piden respeto para sus compañeros y para la labor que hacen. También piden responsabilidad a los medios de comunicación y a las plataformas audiovisuales a la hora de tratar cuestiones tan sensibles como el racismo. «La Policía Nacional es una institución comprometida con la igualdad, la justicia y los derechos fundamentales de todas las personas, y así lo demuestra cada día en su labor sobre el terreno», sentencia JUPOL en su comunicado.