Julián manda a las Termópilas al Sparta

No fueron 300 sino sólo 11, pero el destino de los espartanos del siglo XXI fue similar al de los soldados de Leónidas 500 años antes de Cristo. Julián Álvarez vivió su primera gran noche como rojiblanco y mandó al Sparta al desfiladero de las Termópilas con un golpe franco tan soberbio como plástico que sirvió para abrochar el mejor partido de la temporada fuera de casa. La «araña» llevó al Atlético hacia su sexta victoria consecutiva y le abrió de par en par las puertas de la siguiente fase de la Champions. Ahora toca ganar al Slovan y a partir de ahí buscar en las dos últimas jornadas la proeza de meterse entre los ocho primeros. Un pequeño milagro casi imposible de creer tras la debacle ante el Lille en el Metropolitano.

50 segundos demoró apenas Oblak en intervenir tras un disparo de Haraslin en el área aprovechando un error de Llorente en la salida. Al esloveno le bastó con agacharse para recoger el balón, pero la acción fue suficiente para hacer rugir a un estadio totalmente entregado con sus jugadores, consciente de que la victoria les acercaría mucho a la siguiente ronda. Lamentablemente para ellos sólo fue un espejismo.

El Atlético sufrió en la primera jugada, pero poco a poco puso el partido en su sitio y a los 10 minutos Giuliano no estuvo acertado en un centro lateral de De Paul en la primera llegada rojiblanca. El Cholito no impactó con el balón, pero fue el primer síntoma positivo de una tarde que estaba virando hacia el lugar adecuado. Cuatro minutos más tarde Julián fue derribado fuera del área y en la ejecución la araña tejió una obra maestra mandando el balón a la mismísima escuadra. El 0-1.

El gol le sentó bien al Atlético, que no bajó el pie del acelerador y siguió tirando arriba la presión al advertir la debilidad de un Sparta totalmente hundido e incapaz de oponer resistencia. Tras muchos minutos alejado del área de Oblak, los checos volvieron a mostrarse en un pase largo hacia Haraslin, pero para ellos hubiera sido mejor que la jugada no se hubiera producido porque la consecuencia fue que su máximo goleador se echó la mano al isquio tras la jugada haciéndole signos evidente de cambio a su banquillo. Sin haber llegado aún a la primera media hora los checos se vieron por debajo en el marcador y privados de su máximo goleador. El panorama no podía ser más esperanzador para Simeone y los suyos.

De ahí al final de la primera parte pasó lo que se veía venir. El Atlético sometió a su desarmado enemigo a un asedio constante y rondó el gol con tanta frecuencia que era imposible que no acabara llegando. A los 41 minutos un centro de Llorente intentó peinarlo en el área Sorloth. No impactó con el balón, pero su gesto fue suficiente para dejar desarmado al portero checo. En el estadio ya sólo se oían los gritos de la colonia española, entusiasmada ante un 0-2 que parecía ser ya definitivo.

El Sparta hizo lo que pudo para volver al partido tras el descanso, pero la diferencia era abismal y no tardó en volver a enterrar la cabeza bajo el césped con el único objetivo de que el castigo fuera lo menor posible. Giuliano tuvo el 0-3 en el arranque. No acertó, pero sí lo hizo de nuevo Julián a los 59 minutos tras picar sobre la salida del portero aprovechando un pase del Cholito después de una acción inicial de Griezmann, que acababa de sustituir a Sorloth.

Al principito le tocó esta vez esperar desde el banquillo, pero su presencia en el campo fue demoledora. Intervino en el 0-3 y él mismo fue el autor del 0-4 a los 70 minutos, tras un disparo raso en el área con la pierna derecha a pase de Llorente en el que además era su partido número 100 en Europa. Cuando el entrenador danés del Sparta advirtió que quedaban 20 minutos aún de partido sopló y empezó a temblar con el recuerdo muy presente de los cinco goles encajados en el Etihad. No tardó en confirmar sus peores temores.

Simeone acabó el partido con Koke, Correa, Lino y Riquelme en la búsqueda del 0-5, que llegó a los 84 minutos de la mano del argentino, que remató en boca de gol ante la pasividad de un rival que llevaba una hora pidiendo oxígeno. El propio Correa fue el que cerró un marcador escandaloso a los 89 minutos con una jugada de fe, aunque la defensa checa tampoco le opuso demasiadas dificultades. El resultado sirve para amortizar el 4-0 encajado en Lisboa en la segunda jornada y para poner en evidencia que el equipo está en el mejor momento de la temporada. Toca ahora seguir la racha el sábado en Valladolid porque la Liga no admite ya más errores.