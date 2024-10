Los errores de Sorloth y un robo arbitral acaban con el Atlético

El Atlético sufre una derrota surrealista en el Metropolitano ante el Lille, víctima de los errores de Sorloth y de un robo arbitral sin precedentes, y se complica de manera muy severa su futuro en la Champions con sólo tres puntos sumados sobre nueve posibles. El resultado es tan increíble como injusto. El partido tuvo que haber llegado resuelto al descanso y luego se complicó cuando el italiano Marco Guida se fue al punto de penalti por algún motivo que sólo él debe conocer porque en ninguna de las repeticiones de la jugada se ve algo punible.

El Lille, que planteó el partido cargado de suplentes, se encuentra de la nada con una victoria que le lanza con seis puntos tras haber acabado con Real Madrid y Atlético de manera consecutiva y que sirve además como presentación en sociedad de Jonathan David, que en dos partidos le ha marcado tres goles a los dos equipos españoles. El resultado prácticamente deja fuera a los rojiblancos de la pelea por las ocho primeras plazas y pone además fin a una racha de once encuentros sin perder en Champions en el Metropolitano. Toca resetear de nuevo, pero el proyecto pinta mal.

A los dos minutos del arranque De Paul dibujó una verdadera obra de arte con una genialidad que superó dos líneas de presión adversarias, pero para su desgracia a quien le llegó el balón fue a Sorloth, que solo ante el portero sacó un remate tan infame que no es que no fuera ni a puerta. Es que acabó en saque de banda. La respuesta del Lille fue un cabezazo del brasileño Aleksandro tras un córner que se marchó desviado.

El tremendo error del noruego marcó la tendencia de un arranque en el que las equivocaciones fueron moneda de cambio. A los siete minutos el balón le llegó al joven central de 19 años Ousmane Toure, un novato que mostró de manera demasiada evidente sus intenciones de pase a Chevalier y Julián Álvarez, muy atento, aprovechó el obsequio para introducirse en la trayectoria del centro y batir con un disparo cruzado al portero del Lille para establecer el 1-0.

El gol le sentó mal al Lille, que además perdió por lesión a Cabella, al que sustituyó el kosovar Zhegrova, que es el titular habitual. A los 20 minutos Griezmann volvió a dejar a Sorloth solo ante el portero. Esta vez por lo menos acertó con los tres palos, pero de manera tan infantil que Chevalier, sin moverse, no le compró una vaselina que se veía venir a metros de distancia. Y como no hay dos sin tres, poco después tuvo su tercera ocasión, de nuevo gentileza de Griezmann, y su disparo en el área se marchó alto. Mucho más certero estuvo más tarde Giménez, pero su cabezazo encontró respuesta en el guardameta francés, que metió una mano salvadora.

Los errores de Sorloth permitieron a un mediocre Lille llegar con vida al final de un primer tiempo en el que no emitieron ninguna señal cerca de Oblak salvo un disparo final de Zhegrova que se fue alto, y en el que se limitaron a capear como pudieron la evidente superioridad de un Atlético que mereció llegar al descanso con el trámite resuelto, pero que pagó con la incertidumbre las limitaciones ante el gol de su delantero centro noruego.

Diakhité apareció tras el intermedio en sustitución de Toure para cerrar la sangría defensiva del Lille, que salió algo más agresivo, pero la arrancada le duró lo que quiso que durara Griezmann, que no tardó en volver a echarse al equipo a las espaldas, aunque muy lejos del nivel en ataque de la primera parte porque los franceses ya no estaban por la labor de darles tantas facilidades. Es más, tras un aviso de Bayou anulado por fuera de juego el balón le llegó a Zhegrova, que soltó un zurdazo letal que tras golpear en la cabeza de Giménez se alojó en la red.

El empate agotó la paciencia de Simeone con Sorloth, que se fue al banquillo para que entrara Correa, mientras que en el bando contrario el resultado alimentó el apetito de Genesio por la victoria, lo que se tradujo en el esperado cambio de Jonathan David, uno de los objetivos del Atlético para la próxima temporada. Griezmann fue el primero en responder con un remate alto, pero el partido iba a otra velocidad y, por supuesto, a contra corriente para el Atlético.

Pero para desgracia rojiblanca la noche aún se iba a oscurecer más. A los 73 minutos el árbitro se inventó un penalti surrealista que su compatriota en el VAR no se atrevió a corregirle y ante la indignación de Simeone y de todo el estadio, que no daba crédito a lo que estaba viendo, Jonathan David transformó el castigo desde los once metros. En el interminable museo de los horrores arbitrales el italiano Marco Guida se ha ganado un lugar en el podio. Tal fue el escándalo que la UEFA ni siquiera se atrevió a dar una explicación con imágenes de la razón de la decisión arbitral. Sencillamente porque no existía.

Con todo perdido el Cholo dio entrada a Giuliano, Reinildo y Lino, y el pequeño de los Simeone tuvo el empate, que sacó bajo palos la defensa en la jugada previa a la que, para colmo de infortunio, un rebote de Reinildo le cayó a Jonathan David, que marcó su segundo gol. El canadiense necesitó 20 minutos apenas para demostrar aquello de lo que fue incapaz Sorloth, que hoy ha quedado definitivamente señalado.