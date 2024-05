Los jugadores que están en la agenda del Barcelona para el próximo mercado de fichajes

El Barcelona prepara una revolución para la próxima temporada con el objetivo de volver a aspirar a alcanzar grandes cotas. La entidad culé tendrá que volver a hacer ejercicios de ingeniería económica para poder realizar fichajes pero pese ha ello, Xavi y la dirección técnica ya trabajan con una lista de jugadores a los que intentarán tocar con el objetivo de poder reforzar una plantilla cada vez más debilitada. Estos son los jugadores que están en la agenda del Barcelona.

El Barcelona ya trabaja en como mejorar su plantilla de cara a la próxima temporada después de una semana trágica en la que cayó eliminado en Champions League y se dejó sus opciones de Liga tras la derrota en el Bernabéu. Tras los dos varapalos, Xavi se reunió con la cúpula en cada de Joan Laporta y de ahí salió con la decisión de toma de continuar en el banquillo pese a que meses atrás confirmó su salida a final de temporada.

Por ello, Xavi, Deco y el presidente ya trabajan a destajo en confeccionar una plantilla buena, bonita y barata teniendo en cuenta la precaria situación económica del conjunto culé. La entidad catalana tiene serias dificultades con el fair play financiero y seguirá con grandes restricciones a la hora de poder incorporar a futbolistas de pedigrí a su plantilla. Pese a ello y tal y como ha sucedido en los últimos veranos, ya están sonando el nombre de grandes futbolistas para reforzar al Barcelona este verano en el próximo mercado de fichajes

El Barcelona y los fichajes

El Barcelona necesita un centrocampista posicional, el clásico 5 que llaman en Argentina, como el comer y el gran sueño culé es Joshua Kimmich. A sus 29 años, el futbolista alemán entra en el último año de su contrato con el Bayern y el Barcelona planea ofrecer un contrato que no se puede permitir con el objetivo de reforzar el equipo con la estrella del conjunto bávaro. Ni Xavi ni Deco han negado nunca que se trata de un futbolista al que siguen pero aquí desde el Allianz tendrán algo que decir, ya que no estarán dispuestos a deshacerse de su jugador franquicia.

En caso de que el sueño de Kimmich acabe en pesadilla, otro de los jugadores que está en la agenda del Barcelona para esta posición es Guido Rodríguez. El fichaje del jugador del Betis es algo más asumible para el Barcelona que se tendría que conformar con otro tipo de perfil en lugar de la estrella alemana. Zubimendi o incluso Verratti, viejo sueño y que se podría haber ofrecido desde Qatar, son los otros jugadores que están en la lista. Después hay otros como Wilfred Ndidi o Jorginho cuyos nombres están más abajo en la agenda de la dirección deportiva culé.

Cancelo y el refuerzo de Araujo

El Barcelona tiene clara la continuidad de Joao Cancelo para hay más dudas con los laterales, concretamente con el izquierdo. Todo apunta a que Julián Araujo, que está cedido en Las Palmas, llegará para dar descanso al portugués mientras que en la izquierda no se tiene claro el sustituto de Alejandro Balde, por el que también se escucharía una oferta.

A primeros de mayo para esa posición se cuenta con Héctor Fort, que ha cumplido esta temporada y en incorporar a la lista de cuatro a Koundé, como viene sucediendo en las últimas temporadas. Aquí hay que tener en cuenta que Marcos Alonso acaba contrato y saldrá puede que rumbo al Atlético.

El sueño de Bernardo Silva

El Barcelona también busca jugadores de perfil ofensivo y el gran sueño sigue siendo Bernardo Silva. El club culé lleva años vendiendo su fichaje posible pese a que se trata de uno de los futbolistas mejor pagados del mundo y que el Manchester City pedirá una gran cantidad por él. Como viene sucediendo cada verano, su nombre ha vuelto a salir a la luz y para obrar este milagro primero tendrían que vender a alguna de sus estrellas.

El futbolista está a punto de cumplir 30 años y sólo un contrato progresivo con el paso de los años podría seducir a un jugador muy querido por Guardiola. El entrenador catalán parece que no hará ningún favor y en su caso la única opción podría ser una rebaja de la cláusula a una cifra cercana a los 60 millones. Cantidad que en la Ciudad Condal no se pueden permitir.

Kvaratskhelia ha sido otro nombre que ha sonado para reforzar el ataque pero para ello se tendría que vender a alguna estrella en el mercado de fichajes. La opción de Xavi Simons también ha salido a la luz y esta sería más factible teniendo en cuenta el pasado del jugador como canterano culé. Aún así la oferta económica tendrá que ser importante.

Los jugadores que pueden salir del Barcelona

El Barcelona tendrá que soltar lastre para poder hacer fichajes este verano y podría haber alguna salida galáctica con el objetivo de poder hacer una gran inversión. La más sonada puede ser la de un Robert Lewandowski que en el club se considera amortizado y cuyo contrato al alza ahoga las cuentas catalanas. Por ello no se vería mal una oferta procedente de Arabia Saudí que satisfaga a todas las partes. Si no es el caso seguirá siendo el delantero.

En las últimas semanas también se ha especulado con una oferta del Bayern por Ronald Araujo pero parece inviable que el capitán culé salga, como De Jong, que es imprescindible para Xavi. Con la continuidad del entrenador catalán todo hace indicar que sí saldrá como cedido Vitor Roque, que no ha contado para el ex futbolista. Otros nombres que tienen todas las papeletas para abandonar el club culé son Eric García y Oriol Romeu, que podrían entrar en la operación del fichaje de Aleix García con el Girona. Después está el caso de Joao Félix que todo hace indicar que no continuará.

También hay que dejar claro que a la operación salida se puede apuntar cualquier jugador por el que llegue una buena oferta este verano y el club se agarre a ella para salvar el año a nivel económico, como podría ser el caso de Raphinha. También es especial el caso de Ferran Torres, un jugador muy querido por Xavi que tiene el cartel de transferible.

Los intocables de Xavi

Xavi Hernández tiene claro por los jugadores que pasa el futuro del Barcelona y que son completamente intransferibles. Estos son Ter Stegen, Cubarsí, Pedri, Gavi, Lamine Yamal y Fermín. Por el resto se escucharía y estudiaría las ofertas que puedan llegar a lo largo del verano.