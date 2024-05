Jota Jordi viraliza su propuesta para salvar la economía del Barcelona: «Hay que donar…»

El Barcelona vive una etapa muy complicada en lo deportivo y en lo económico y Jota Jordi, habitual colaborador de El Chiringuito de Jugones, se inventó una curiosa forma de ayudar al Barça a salir de sus complicaciones. Jota Jordi lanzó una surrealista idea que se hizo rápidamente viral en las redes sociales para que el equipo azulgrana pueda hacer fichajes el próximo verano.

«Todo seguidor del Barça que ponga cinco euros. De todo el mundo podremos fichar a quien queramos. Ya está bien de los jeques, del petróleo, de Arabia… Nosotros somos un club de la gente», comentó el habitual colaborador de El Chiringuito de Jugones.

«Nos haría más especiales, seríamos más que un club todavía», añadió Jota Jordi en esta tertulia culé mientras uno de los colaboradores decía que «hacemos un crowfunding universal».

Lo que es una idea estrambótica acabó por tomársela en serio Lluís Carrasco, publicista y, entre otras cosas, director de la candidatura de Joan Laporta a la presidencia del Barça en las últimas elecciones que acabó ganando. «Te voy a dar una exclusiva, hay una propuesta muy bien hecha desde mi agencia que ya está entregada al FC Barcelona en esta dirección», dijo Carrasco en el podcast Sólo para Culés.

«Se llama Barça crowfunding», añadió Carrasco sobre esa idea que tiene ya encima de la mesa y que explicó con más detalles: «Hace meses que estaba, sólamente se puede contemplar en un momento de máxima urgencia, pero que es una campaña muy bonita, porque lo que dice no es que los socios tienen que dar algo al Barça, sino que los socios son el Barça».

Según este culé, «el concepto de esta campaña es ‘no me saco 20 euros para dártelos’, sino que saco 20 euros y me los pongo en este otro bolsillo porque yo soy el Barça. Yo alimento a mi satisfacción, a mi felicidad y a mi triunfo, porque yo soy el Barça. No es un tema de caridad, sino de generosidad compartida».

🚨"TODO SEGUIDOR del BARÇA que ponga 5€ y PODEMOS FICHAR a quien queramos". 🤔La última propuesta de @jotajordi13 para mejorar la economía culé. 🔴Podcast completo: https://t.co/OkKzjIr8tE pic.twitter.com/7V1NPNhzWJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 2, 2024

La tertulia y cómo de forma seria dicen que una opción para ayudar al Barcelona a fichar es que cada aficionado ponga dinero de su bolsillo rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde existen mensajes de todo tipo. Ni el barcelonismo se cree lo que estaban escuchando.

Sobre la Copa de Europa

En otro momento de este podcast, Jota Jordi también se inventó un argumento para debatir con un madridista sobre la Copa de Europa: «Os doy un consejo, cuando vayáis a Madrid y os hablen de las 14 Champions, para romper el esquema, porque es estadística y es verdad, el Barça tiene más Copas de Europa que el Real Madrid. 46, ellos sufren un cruce de cables, no entienden nada, se quedan paralizadas. Sí, sí, como club el Barça tiene más Copas de Europa que el Real Madrid».

«No me hablen de seis Copas de Europa que el otro día, si con 5.000 cámaras en el estadio no nos muestra la que quería ver, imagínate cuando no había cámaras como ganaban las Copas de Europa», continuó un Jota Jordi todavía dolido por la victoria del Real Madrid en el Clásico y por la pésima temporada del Barcelona.

En el programa participa Joan Gaspart, ex presidente del Barça, que felicitó al Real Madrid por ganar la Liga: «Felicítemelos, perfecto, no hay nada que hacer. En la Champions tenemos alguna esperanza de que pueda haber algún milagro, cosa que lo dudo, en la Liga ninguno».