El inesperado palo económico del Barcelona por el que no cobrará 10 millones de euros

Los peores presagios se han cumplido con la lesión de Sergiño Dest. El lateral estadounidense del Barça, cedido actualmente en el PSV, tendrá que pasar por el quirófano debido a una grave lesión, una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, que le dejará en el dique seco un largo tiempo y que supondrá un inesperado palo económico para el Barcelona por el que no cobrará los 10 millones de euros de opción de compra que poseían el conjunto holandés, dispuesto hasta ahora a ejecutarlo.

Dest cayó lesionado hace algo más de una semana, el pasado 23 de abril, aunque no ha sido hasta este pasado 1 de mayo cuando el propio futbolista, a través sus redes sociales, ha confirmado la gravedad de su lesión y que tendrá que pasar por el quirófano. El lateral culé no volverá a los terrenos de juego hasta el próximo año, hasta 2025 prácticamente, tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla.

Este grave contratiempo en la carrera del americano rompe por completo los planes que tenían con él tanto el Barcelona como el PSV. Dest estaba completando una grandísima temporada este curso en la Eredivisie, con grandes actuaciones también en la Champions League hasta caer eliminados. En total, 37 partidos disputados, dos goles y siete asistencias.

De hecho, su rendimiento era tan positivo que en el PSV tenían decidido efectuar la cláusula de rescisión que el Barcelona le había colocado al futbolista para su cesión, de tan solo 10 millones de euros, tras varios años de idas y venidas del jugador sin cuajar. Ahora lo había logrado, el valor de su compra no era muy elevado y estaba tasado por Transfermarkt en 22 millones de euros. El Barça hacía caja por un futbolista que no entraba en sus planes, el PSV fichaba muy por debajo de su valor a un jugador capital este curso y el futbolista volvía a sonreír… todo de color de rosas hasta su lesión.

Dest pasará por el quirófano e iniciará un larga fase de recuperación de una de las lesiones más tormentosas para los futbolistas, larga y lenta, con un proceso de readaptación que no siempre asegurar volver desde el punto que lo dejó. Lo que es seguro, tras esta lesión, es que el PSV no efectuará la opción de compra por un jugador con el que no podrá contar prácticamente hasta 2025 y que tendrá que regresar a Barcelona este verano, donde seguirá recuperándose.

I was pretty suprised

When I heard about the news

I never thought that this would happen to me!

It’s a difficult time

But i’ll face it

Come back stronger

And make y’all proud again

Thanks for all the messages and support! 🙏🏽❤️#beastmode pic.twitter.com/ek0ZHACwmz

— Sergiño Dest (@sergino_dest) May 1, 2024