La jornada 2 de la Premier League: horario de todos los partidos y cómo verlo por televisión en directo y en vivo online desde España

Después de una apasionante primera fecha en la Premier League llega la jornada 2, en la que habrá, como es habitual, partidazos que los aficionados al campeonato inglés no se querrán perder. El Aston Villa y el Arsenal se ven las caras con duelo español en los banquillos como también será muy llamativo el Tottenham – Newcastle. Te contamos los horarios y cómo ver por televisión en directo y en vivo online desde España todos los encuentros del fin de semana.

Crystal Palace – Manchester City

La jornada 2 de la Premier League se abrirá este viernes 28 de agosto a las 21:00 horas con un partidazo en Londres. El Crystal Palace, campeón de la Conference League que perdió su primer partido esta temporada, recibe al nuevo Manchester City de Enzo Maresca tras la remontada de su debut. Este choque se podrá ver por televisión en directo a través del canal Dazn.

Liverpool – Nottingham Forest

Ya será el sábado 29 de agosto a las 13:30 horas, una menos en las Islas Canarias, cuando se disputará el segundo partido de la jornada 2 de la Premier League. Dazn emitirá por TV y en vivo online el Liverpool – Nottingham Forest que se disputará en Anfield. Los reds, dirigidos por Andoni Iraola, empataron en su primer choque y los dos veces campeones de Europa perdieron por la mínima.

Coventry City – Hull City

Dazn 2 ofrecerá este sábado 29 de agosta a las 16:00 horas (horario peninsular) el partido que jugarán en la jornada 2 de la Premier League el Coventry City y el Hull City. Estos dos equipos recién ascendidos han comenzado de manera bien diferente. Los locales, entrenados por Frank Lampard, cayeron derrotados, mientras que el combinado naranja consiguió ganar y está arriba en la tabla.

Bournemouth – Everton

Este sábado 29 de agosto continuará la jornada 2 de la Premier League con un Bournemouth – Everton que comenzará a las 16:00 horas y que se podrá ver por TV desde España en directo por el canal principal de Dazn. Los de Liverpool ganaron en su estreno esta temporada, mientras que los locales, huérfanos de Iraola, no consiguieron puntuar.

Tottenham – Newcastle

A las 18:30 horas de este sábado 29 de agosto habrá un clásico del fútbol inglés que será retransmitido por televisión en directo a través de Dazn. Londres acoge un partidazo en esta jornada 2 de la Premier League con el Tottenham y el Newcastle viéndose las caras en esta temporada en la que esperan mejorar el rendimiento de la anterior.

Chelsea – Brighton

El primer partido del domingo 30 de agosto comenzará a las 15:00 horas. Chelsea y Brighton, que ganaron en sus respectivos debuts esta campaña en la Premier League, se citan en Stamford Bridge para pelear por el liderato de la clasificación y será Dazn el medio de comunicación que emitirá en España este partido en directo por televisión.

Leeds – Brentford

A las 15:00 horas del domingo 30 de agosto les tocará al Leeds y al Brentford vestirse de corto para jugar este choque que será emitido por el canal de Dazn 3. Ambos equipos se estrenaron con victoria y es por ello que es importante para ambos conseguir el triunfo para seguir con el pleno de triunfos en este arranque del campeonato de la Premier League.

Sunderland – Fulham

Dazn 2 será el medio que dará por televisión el Sunderland – Fulham correspondiente a la jornada 2 de la Premier League que comenzará a las 15:00 horas. Ambos perdieron en su estreno esta campaña y esta salida no será nada fácil para el combinado londinense que dirige Álvaro Arbeloa.

Manchester United – Ipswich Town

El domingo 30 de agosto lo cerrará a las 17:30 horas el Manchester United de Michael Carrick, que tras perder en su primer encuentro se cita con un recién ascendido como es el Ipswich Town. Old Trafford examina a un equipo que estaba llamado a más, por lo que todos los que quieran ver qué hacen los red devils podrán hacerlo desde España viéndolo por TV por Dazn.

Aston Villa – Arsenal

El partidazo de la jornada 2 de la Premier League fue programado para este lunes 31 de agosto a las 21:00 horas. El Aston Villa de Unai Emery, que fue goleado hace unos días, y el Arsenal de Mikel Arteta, vigente campeón, se ven las caras en Birmingham en un choque que se podrá ver por televisión en directo y en streaming por Dazn.