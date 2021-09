El GP de San Marino podía ser una carrera para el eterno recuerdo para Jorge Martín. El piloto madrileño salió desde la cuarta posición y estaba firmando una grandísima carrera, pero una caída cuando peleaba por el podio le dejó sin opciones de pelear. El de Ducati pudo continuar, pero regresó en la última posición y finalmente acabó abandonando.

Restaban 24 vueltas con Jorge Martín, en plena batalla por arrebatarle la tercera plaza a Fabio Quartararo se fue al asfalto en la curva 14. El joven piloto madrileño estaba cuajando una gran actuación en el GP de San Marino, pero todo se fue al traste con la caída.

Jorge Martín no lo dudaba y echó el resto para intentar acabar en el podio en el GP de San Marino y le estaba dando lo mismo tener que intentar adelantar a Marc Márquez que a Fabio Quartararo. El madrileño les compitió de tú a tú, pero esta lamentable caída marcó una carrera en la que había comenzado desde la cuarta plaza.

«Me ha dolido en el alma. He salido bien, entré en una batalla con Quartararo, que no era el momento y a lo mejor tenía que haber esperado. No hay ningún error. Era una tontería seguir, pero hay que seguir trabajando, ser constante y entender qué es lo que hace falta para ser más rápido», comentó el propio Jorge Martín tras abandonar el GP de San Marino.