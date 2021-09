Pecco Bagnaia lo ha vuelto a hacer. Pole y victoria en San Marino, como en Aragón. El piloto italiano no tira la toalla y quiere pelear por el Mundial hasta el final. Está difícil, pero le ha demostrado a Fabio Quartararo que si quiere ganar tendrá que sudar, él no tira la toalla. El francés, que acabó segundo, sufrió durante las primeras vueltas, no conseguía pasar a Miller y Jorge Martín le planteaba una batalla inesperada por la tercera posición que le hacía perder tiempo con respecto a las Ducati de Miller y Bagnaia.

Por desgracia, Jorge Martín se fue al suelo en esa pelea y Fabio pudo ir a por Miller. Una vez superó al australiano, puso rumbo hacia la primera posición. Pecco estaba muy lejos, marcando vuelta rápida tras vuelta rápida, y parecía que tenía la victoria en el bolsillo pero el Diablo logró alcanzarle en las últimas dos vueltas. La batalla por el Mundial se trasladaba a la pista. Quartararo venía muy rápido, pero Bagnaia ya demostró en MotorLand que no se amedrenta ante nadie.

El piloto de Ducati aguantó bien y supo mantener a raya al líder del Mundial para conseguir su segunda victoria consecutiva en MotoGP. Es mucho más que una victoria. Este triunfo evita que Quartararo tenga match ball en Austin, ya que deja la diferencia por debajo de los 50 puntos y el de Yamaha no podrá ser campeón en la próxima carrera. El Mundial está vivo y todo gracias a Bagnaia. El italiano se resiste a darse por vencido y obliga al galo a no fallar. El podio lo completó Enea Bastianini, que logró el primer podio de su carrera en la categoría reina. El de Esponsorama Racing salía noveno pero firmó una carrera de 10 y consiguió subirse al tercer cajón del podio en casa.

Márquez resiste

En esta ocasión Marc Márquez no pudo pelear por estar entre los tres mejores, pero eso es algo que él ya sabía. De hecho sacó más de lo esperado. Antes de la carrera aseguraba que estaba para pelear entre la quinta y la décima plaza. En la salida volvió a hacer magia y pasó de la séptima a la cuarta posición. Poco a poco fue cayendo. Primero le pasaba Aleix Espargaró, con el que tuvo una pequeña batalla durante varias vueltas en la que terminó imponiéndose.

Jorge Martín venía muy fuerte por detrás y le pasaba sin mayores problemas, aunque luego se iría al suelo. Acto seguido era Bastianini quien le superaba como un avión. Luego vendría Álex Rins, pero el español se iría al suelo unas vueltas más tarde en su persecución a Bastianini. Eso dejaba a Márquez peleando por mantener la quinta posición.

El cuarto parecía muy lejano pero poco a poco fue recortando a Miller y consiguió pasarle in extremis en las últimas curvas de la última vuelta para firmar un meritorio cuarto puesto, salvando así con muy buena nota un fin de semana complicado para él. El ilerdense ha sufrido mucho en Misano pero al final ha conseguido un gran resultado, y ahora viene uno de sus grandes premios favoritos: Las Américas.