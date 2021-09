Pecco Bagnaia no se da por vencido. El piloto italiano se impuso en el Gran Premio de San Marino de MotoGP y mantiene viva la pelea por el Mundial. Es un triunfo especial para el de Ducati porque corría en casa. A pesar de que Quartararo fue segundo y no ha perdido muchos puntos, la victoria de Bagnaia le permite bajar de la barrera de los 50 puntos, por lo que pase lo que pase, Fabio, no podrá ser campeón del mundo en la próxima carrera en Austin.

Por su parte, Marc Márquez, resistió como pudo en una carrera complicada para él. Finalmente fue cuarto tras superar a Miller en los últimos compases. Es un gran resultado para el ilerdense, que supo sufrir durante las 27 vueltas para lograr un magnífico cuarto puesto que sabe a gloria.

Clasificación del GP de San Marino de MotoGP

Clasificación del Mundial de MotoGP