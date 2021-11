Jordi Alba compareció en la rueda de prensa previa al Barcelona-Benfica que se disputa en el Camp Nou correspondiente a la jornada 5 de la fase de grupos de la Champions League. Los futbolistas azulgranas se la juegan ante los lusos y una victoria les acercaría a los octavos de final de la máxima competición continental.

Primera final

«Buenas tardes. Está claro que el derbi nos ha dado confianza. Las sensaciones son buenas. La confianza está muy alta y hará del partido una final. Intentaremos ganar, hay mucha confianza. El equipo está motivado. Será difícil, es un rival a tener en cuenta, pero queremos ganar delante de nuestra afición».

Xavi

«Un respeto enorme, ya se lo tenía como jugador y como amigo. Es una motivación muy grande tenerlo como entrenador. Ayudará muchísimo. Es una gran alegría y seguro que nos ayudará a todos. «.

Koeman

«Hizo un muy buen trabajo. Ganamos la Copa cuando nadie confiaba. Estoy muy agradecido a Ronald y creo que Xavi era el adecuado para venir por cómo conoce la casa».

Comunicación de Xavi

«Como entrenador conozco a Xavi desde esta semana. Como futbolista vivía el fútbol con mucha intensidad. Ha hecho mucho hincapié en tener charlas con los jugadores y con los que jugaban menos. Querría saber la opinión de todos y de cómo nos sentíamos. Es un punto positivo para que el equipo se vuelva a enganchar y creer en nosotros mismos. El otro día se vio contra el Espanyol. Es la línea a seguir, seguir mejorando, que tenemos que mejorar muchísimo».

Riesgo de derrota

«Claro que somos conscientes de lo que nos jugamos. Hace tres jornadas todo lo veíamos oscuro y ahora dependemos de nosotros en este partido para estar en octavos. Vamos a intentarlo y demostrar que podemos pasar. Es la intención del grupo y de todos, sabiendo lo que tenemos que hacer y lo que el mister quiera. La gente va a responder. El público va a ser fundamental como lo está siendo esta temporada».

Cambio anímico

«Lo normal para un grupo es tener normas y orden. No tiene que cambiar nada, cada uno es responsable de lo que hace, seguro que nos ayudará muchísimo para estar unidos y valorar mejor las cosas. Sabemos lo que Xavi quiere al Barça y lo que daría por el club. Para la gente joven es una referencia, un emblema y ahora tenerlo como entrenador es una motivación extra».

Revancha del partido de ida (3-0)

«Se tiene que demostrar mañana. Hicimos méritos para ganar el partido con muchas ocasiones que no metimos. El equipo no jugó tan mal para que el resultado fuera 3-0. Esto es fútbol y ya lo sabemos. No hay que mirarlo como una revancha. Dependemos de nosotros y habrá que demostrarlo».

Su estilo

«No cambia nada. Soy un jugador al que le gusta subir. Vi el partido repetido e hice cosas bien no sólo atacando. No me cambia nada que un jugador esté abierto para subir, hay que valorarlo en cada momento. También depende de lo que pida el mister y de cómo vaya el partido. Habrá partidos que pueda subir más y dar asistencias y otros que tenga que estar más pendiente de defender y hacer coberturas».

Kun Agüero

«No tiene que ser fácil salirse de los terrenos de juego por ese tipo de cosas. No es ni agradable ni fácil. Está animado, es un tío muy positivo. Nos anima más él a nosotros que nosotros a él. Es algo que le pertenece a él y será él el que diga cómo está su situación. Desde aquí, todo mi apoyo».

Cambios en entrenamientos

«Es parte del preparador físico, que le gustan estos juegos. Es importante desconectar un poco del fútbol. Estos juegos antes de entrenar son divertidos y hacen grupo, que es lo más importante: estar todos unidos. Están siendo divertidos y exigentes. Muy contento por el trabajo que está haciendo el entrenador. Tampoco quiero desmerecer a los trabajadores que han estado en el club. Lo más fácil es que se vaya el entrenador, siempre ha sido así, pero cuando las cosas no van bien los jugadores también tenemos nuestra parte de culpa. Ahora está Xavi y estoy muy contento por esta llegada y ojalá que esté muchos años, porque será buena señal».

Una final

«Es una final. Hay que ser positivos. El ambiente es muy bueno y la actitud también. Tenemos que pensar en positivo. Es una final con nuestra gente».

Veteranos

«Nos ha pedido dar todo por esta camiseta, que sepamos lo que nos jugamos en cada partido. Las charlas individuales tampoco las voy a desvelar, pero es una motivación tenerlo como entrenador. Voy a responder por él, igual que todos los jugadores y haremos todo para que se sienta orgulloso y hacer el trabajo que nos pida en cada partido, esa es la idea».

El Benfica

«Es un equipo que hace muy bien las contras y tiene jugadores de muchas cualidades como Darwin, Grimaldo, Joao Mario… jugadores muy buenos individualmente. Es un partido difícil».

El ambiente

«La gente está muy ilusionada con la llegada de Xavi. Cuando la afición anima es magnífica y es muy difícil para el contrario. Destacaría esta temporada porque las cosas no están bien y aún así están apoyándonos bastante y así seguirá siendo. Hay que ganar por nosotros y para ellos».