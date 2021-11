Xavi Hernández ha comparecido este lunes en rueda de prensa en la previa del decisivo encuentro de Liga de Campeones frente al Benfica en el Camp Nou. Una victoria del Barcelona les clasificaría matemáticamente para los octavos de final del torneo, mientras que la derrota complicaría mucho las cosas. En estos momentos, los azulgrana son segundos con dos puntos de ventaja sobre los lusos por lo que el empate también les valdría para retener esa segunda posición, aunque les obligaría a ganar al Bayern en la última jornada para evitar la eliminación.

Diferencias con el Espanyol

«Estoy más que satisfecho con el equipo. Sufrimos ante el Espanyol, pero visto el partido repetido he apreciado que estuvimos muy bien hasta el final de partido. Los últimos diez minutos del partido, el Espanyol estuvo mejor. El resto del partido, el equipo estuvo muy bien. El partido de mañana será muy complicado. El Benfica es un equipo muy físico y muy trabajado. Pueden meterte en tu campo con facilidad. El ritmo y la intensidad serán fortísimos. Si ganamos, nos clasificamos».

¿Es el Barça superior al Benfica?

«Lo tenemos que demostrar en el campo, es fácil hablar. Fuimos mejores que el Espanyol y merecimos ganar. Mañana ya veremos, el fútbol es demostrar las cosas en el campo. No podemos sacar pecho, no estamos en un momento para sacarlo. Pero, ¿por qué no ser optimistas? Hay que ser positivos y valientes. Tenemos que ir al ataque e intentar ganar tres puntos».

Bajas

«Ni Ilias ni Abde ni Ferran podrán jugar por un asunto de inscripciones. Veremos cómo están Dest, Dembélé y Sergi Roberto. Están a punto de recuperarse. Tenemos dos entrenemanientos y veremos. No tenemos extremos puros, pueden jugar Coutinho o Demir, pero los extremos están de baja. Intentaremos ganar el partido».

Pedri

«Se lo merece. El rendimiento que ha dado es extraordinario. Ha marcado diferencias y se lo merece. Es un premio de mucho prestigio. Está pasando por un momento difícil por el tema de la lesión. Es una lesión complicada y ha tenido una pequeña complicación. Queremos recuperarlo lo antes posible, es muy importante. Esperamos que no recaiga, que es lo más importante».

Partido más trascendental

«Lo es porque es el siguiente. Esto es el Barça, competir cada 3 días. Yo lo veo como una oportunidad, no siento una presión añadida. Intento ser honesto. El fútbol siempre tiene revancha. Ahora nos llega tras perder allí 3-0. Vamos a por el partido. Es un reto y me encantan los retos».

Lesionados

«Sí. Los tres que fueron sustituidos el sábado, pueden estar mañana. Busi está recuperado».

Dembélé

«Vamos a ver. Tenemos que ver sus sensaciones esta tarde y mañana. No queremos que se lesionen. A veces se toman riesgos, pero depende de sus sensaciones».

Importancia del partido

«Visualizo una victoria mañana. ¿Para qué voy a pensar lo contrario? Me preparo para eso, para que estén bien y vean que es una oportunidad de meternos en octavos. Soy positivo y me parece una oportunidad».

Afición

«Lo primero, darles las gracias por el ambiente del sábado. Estuvieron brutales, el mejor ambiente que vi en el Camp Nou en mi vida. Les pido que vengan a ayudarnos y a animarnos. Debe ser un ambiente de piel de gallina».

Cambio de planteamiento

«Independientemente del sistema, el planteamiento es el mismo. Intento que el equipo tenga mentalidad ganadora, personalidad».

Cambio de entrenador

«El entrenador es una pieza fundamental para transmitir la idea. Es el líder espiritual del equipo. Les tienes que organizar, convencer. Es fundamental pero los protagonistas son los jugadores. Quiero que estén felices y contentos».