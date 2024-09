De Jong desespera a Flick

El próximo 21 de septiembre se cumplirán cinco meses desde la última lesión de tobillo de Frenkie de Jong, tiempo en el que el neerlandés ha estado de baja, en el dique seco, pese a sus intentos por regresar durante la pasada Eurocopa con la selección holandesa y los consiguientes rifirrafes que generó aquello con Ronald Koeman y la caja de sapos que destapó. En las últimas semanas, se estimó que Frenkie de Jong podría estar de vuelta tras este parón de selecciones, así lo deseó Hansi Flick, que comienza ya a desesperarse con su situación y la imposibilidad de contar con él en el Barcelona.

Fue el propio Hansi Flick el que habló a finales del pasado agosto de que esperaba el retorno de Frenkie de Jong para esta próxima jornada, tras el parón, pero las previsiones con el holandés nuevamente han estado bastante ajenas a la realidad y al estado de un tobillo que está suponiendo un importante revés en la evolución del centrocampista.

«Espero que no necesite pasar por quirófano», expresaba Hansi Flick ante la posibilidad de que Frenkie de Jong, que no desea pasar por el quirófano y seguir con un tratamiento conservador, tuviera que hacerlo como desea el propio club, asegurando una recuperación más óptima: «Está en proceso de recuperación, ha dado un gran paso hacia adelante y ahora hay que esperar. Está entrenando bien y lo iremos viendo. Ojalá pueda volver después del parón, pero no lo puedo afirmar. El equipo médico hace muy buen trabajo».

Y es que hay que recordar que De Jong viene de una temporada preocupante con su tobillo, situación que ya señaló el seleccionador holandés y ex entrenador del Barcelona Ronald Koeman, que criticó con dureza el proceder del club y de Xavi Hernández por aquel entonces forzando la maquinaria con el mediocentro ante las necesidades del equipo.

De Jong tuvo una primera lesión de tobillo en septiembre y fue de ésta de la que derivaron después otras dos lesiones, dos recaídas, siendo la última en el Clásico ante el Real Madrid donde se decidió forzar al holandés, evidentemente aún no plenamente recuperado. Así, pese a que el jugador se veía bien para ir convocado con Holanda para la Eurocopa semanas después, Koeman acabó desconvocándolo, como informó la Federación holandesa: «Aunque inicialmente se esperaba que estuviera listo para jugar durante la fase de grupos, un examen programado mostró que el tobillo aún no es lo suficientemente resistente, por lo que su recuperación llevará más tiempo. Por eso se decidió que Frenkie de Jong no jugará la Eurocopa».

En el Barcelona existe cierto malestar en estos momentos con De Jong, no por la lentitud de su recuperación, sino porque éste no está atendiendo a las recomendaciones del equipo médico culé y está tomando sus propias decisiones con respecto a su tobillo. Desde el club culé se le recomendó pasar por el quirófano, pero éste no quiere, principalmente porque en este caso, esta intervención no es garantía de éxito, tal y como apunta Sport.

De hecho, según Tu diràs de RAC1, De Jong no estará disponible tampoco para el jueves 19, fecha del debut del Barcelona en la nueva fase de grupos de la Champions League en la que los culés se enfrentan al Mónaco, tan solo dos días antes de que el centrocampista cumpla cinco meses desde su lesión en el Santiago Bernabéu, un esguince en el tobillo derecho (2º grado) que rara vez supera los dos meses de recuperación.