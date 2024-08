Hansi Flick: «¿El mercado? Qué puedo decir, las cosas son como son…»

Hansi Flick compareció en rueda de prensa antes del partido del Barcelona ante el Valladolid. El entrenador alemán habló ante los periodistas en la Ciudad Deportiva Joan Gamper después de dar descanso a sus jugadores tras la victoria en Vallecas y colocarse líderes en solitario de la Liga tras ser el único equipo que ha ganado los tres primeros partidos del curso. Ahora, el conjunto azulgrana quiere ampliar la ventaja con el Real Madrid y ponerse a siete puntos de sus rivales.

«Siempre es mejor ganar, claro. Llevamos tres buenos resultados; desde luego, hay cosas por mejorar y lo vamos a intentar mañana. El Valladolid defiende muy bien y sabe ir al ataque, son rápidos. Será un partido duro», comenzó el entrenador del Barcelona hablando sobre el Valladolid y qué espera de él.

«Qué puedo decir. Las cosas son como son, nunca me centro en eso. Estoy concentrado en el aquí, en el ahora. Estoy contento con lo que tengo», comentaba Flick a las puertas del cierre del mercado, con la baja de larga duración de Marc Bernal consumada: «En el partido del Rayo Bernal lo hizo maravillosamente, lo vamos a echar de menos. Es increíble el juego que tiene a los 17 años, las ideas. Cuando he revisualizado los últimos tres partidos, lo que hace Marc es increíble. Veremos cómo le sustituimos, pero estoy contento con lo que hay».

En cualquier caso, tras su lesión, confirmó que Eric García «seguirá, puedo confirmar que sí». Sobre el central, que puede jugar de pivote, explicó: «Su posición natural es la de central, pero está bien tener a jugadores que pueden jugar en varias posiciones. Te tienes que adaptar y es bueno que jugadores como Eric o Rapha arriba que puedan ocupar otras posiciones. Eric tendrá que jugar más como mediocentro».

«Será una temporada larga y no me importa demasiado la situación actual», decía en relación a los resultados del Real Madrid en este inicio de Liga: «Yo me centro en el Barça y espero que mañana volvamos a hacerlo bien. Hoy nos hemos vuelto a preparar, con un entreno fuerte. Esperamos con ganas el partido ante el Valladolid. Estamos listos para jugar».

Cuestionado por uno de los nombres que han salido en las últimas horas relacionados con el Barcelona, Jonatan Tah, Hansi Flick decía: «Siempre lo digo, yo acepto lo que tengo. Este jugador no está en el equipo. Sé que hay muchos rumores, pero yo solo entro cuando el jugador llega. No lo tenemos aquí, lo que tenemos es un buen equipo. Podemos introducir hasta cinco cambios así que no me centro en eso, sino en lo que tengo. Mañana hay 18 jugadores disponibles, así que con eso me basta».

Sobre los rivales de Champions fue escueto: «Nos sorprendió bastante, veremos el calendario para analizarlo mejor. Será duro, pero nos centramos en el ahora».

«Yo no tengo que hablar sobre mí. Lo que podéis ver con mi staff es que tenemos una mentalidad especial», decía Flick, que no quiere escuchar que sea el hombre del momento: «Me encantan estos jugadores que tengo. Son muy profesionales. Admiro a este equipo. Después de la victoria contra el Rayo, me ha sorprendido como han arropado a Marc Bernal. Me siento muy orgulloso por la reacción del equipo. Con esta mentalidad que tienen es fantástico. Solo puedes ganar si tienes esta mentalidad como grupo. Estamos unidos. Todo lo que pase lo afrontaremos bien».

En cuanto a aspectos a mejorar, analizaba: «Es muy importante que el equipo esté muy metido en el partido desde el principio. No podemos esperar 10 minutos. Después tenemos mucha confianza en las segundas partes. Estamos al 100% y eso es lo que quiero para este equipo. Es necesario, la base de nuestra idea. La calidad que tiene el equipo es fantástica».

Hansi Flick también habló sobre Frenkie de Jong: «Espero que no necesite pasar por quirófano. Está en proceso de recuperación, ha dado un gran paso hacia adelante y ahora hay que esperar. Está entrenando bien y lo iremos viendo. Ojalá pueda volver después del parón, pero no lo puedo afirmar. El equipo médico hace muy buen trabajo».

Sobre quién puede sustituir a Bernal en estos momentos, Hansi Flick se moja: «Creo que necesitamos a Busquets. He visto cosas muy positivas de Bernal en los últimos tres partidos, pero ahora hay que sustituirle. Casadó, Eric también pueden ocupar esta posición. Hemos compartido nuestra idea de juego y cómo queremos que se juegue ahí y son capaces. Tengo plena confianza en que pueden hacerlo bien».

Por último, sobre Fermín, concluía Flick: «Fermín es un 8 o un 10. Vemos una gran calidad en esa posición, nos satisface mucho su rendimiento. Ha llegado más tarde y es uno de los motivos por los que no ha salido de inicio. La temporada será larga, hay cosas que hace muy bien. Jugador de gran calidad y que puede formar parte del 11, claro».