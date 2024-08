Problema central para el Barcelona.

El Barcelona, y más en concreto Hansi Flick, tiene un problema serio en el eje de la defensa. Con tan sólo tres jornadas disputadas en el campeonato doméstico, el entrenador alemán se ha visto obligado a utilizar la misma pareja de centrales, formada por Iñigo Martínez y Cubarsí. Y eso se debe a que no tiene más efectivos en esa posición. Con Araujo lesionado de gravedad, aparentemente hasta 2025; Christensen también en la enfermería para los próximos meses y la incógnita de Eric García, el futuro no es nada halagüeño para la entidad culé.

Porque Hansi Flick se ha encontrado con un panorama desolador a su llegada a Barcelona. Bien es cierto que el entrenador alemán ha dotado al equipo el carácter competitivo que le venía faltando en las últimas temporadas, pero eso no será suficiente en una temporada con el calendario más apretado de la historia. A día de hoy, el equipo cuenta con cuatro jugadores del primer equipo en toda la defensa: Cubarsí, Koundé, Iñigo Martínez y Alejandro Balde.

En estos tres primeros partidos, el Barcelona ha contado únicamente con Cubarsí e Iñigo Martínez. Hay que reconocer que Koundé también ha estado disponible para Hansi Flick, pero el francés ya es considerado como lateral diestro ante la falta de jugadores en esa posición. Y es que con la grave lesión de Ronald Araujo hasta 2025 y la de Christensen para los próximos dos meses, el conjunto azulgrana tiene un serio problema en esa posición.

Y todo hace indicar que Joan Laporta no podrá dotar de mayor artillería a Hansi Flick en la defensa antes del cierre de mercado. En las últimas horas, Mundo Deportivo ha deslizado el interés del club catalán en Tah, central del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, pero la todavía trastocadísima situación financiera del club le impide acudir al mercado a por nuevos efectivos.

Eric García pone en un aprieto al Barcelona

Y no sólo es que el Barcelona no podrá acudir al mercado de fichajes, sino que es posible que pierda a una pieza más. Y ese jugador es Eric García, que podría salir de nuevo cedido al Girona tras una temporada espectacular a las órdenes de Míchel. El central campeón olímpico no jugó en Vallecas por una lesión en el pie y podría no hacerlo más esta temporada con la camiseta culé en el caso de que salga de nuevo al equipo vecino.

En el caso de que el central español salga al Girona, dejará a Hansi Flick en una situación delicada para lo que resta de temporada. Con tan sólo dos centrales (además de Koundé), y sin Christensen y Araujo hasta los próximos meses, el conjunto azulgrana se presentará hasta el mes de octubre o noviembre con estos dos jugadores para todas las competiciones. En el caso de que uno de los dos caiga lesionado o sea expulsado o quede sancionado por ciclo de amarillas, el entrenador alemán se verá abocado a recurrir a jugadores del filial, aunque ya se ha demostrado en este inicio de temporada que no tiene otra.

Pau Victor, Marc Bernal, Casadó o Gerard Martín ya han sido protagonistas en el esquema de Hansi Flick todavía sin haber llegado al mes de septiembre. Si el Barcelona quiere competir por todas las competiciones, y más en concreto arrebatarle al Real Madrid el título liguero, deberá recurrir a los chavales del Barça Athletic.