Koeman echa de la selección holandesa a un jugador por irse a Arabia con 26 años

Ronald Koeman siempre ha destacado por ser una persona bastante franca y directa, de esos que no se andan por las ramas. Es algo que se pudo comprobar durante su etapa como entrenador en el Barcelona y algo que ha perdurado en esta nueva andadura como seleccionador holandés. Koeman ha dejado otro titular más en la previa de los dos partidos de fase de grupos de la Liga de Naciones que deben disputar ante Bosnia Herzegovina y Alemania en casa, donde ha manifestado que uno de sus jugadores está fuera de la selección holandesa por irse a jugar a Arabia Saudí.

El seleccionador holandés ha sido muy crítico con este tipo de traspasos, especialmente cuando aún está aún la carrera del futbolista por desarrollar. Habla concretamente del caso de Steven Bergwijn, delantero del Ajax de 26 años que ha cerrado su fichaje por el Al-Ittihad a cambio de 25 millones de euros y un jugoso contrato, motivo por el que Ronald Koeman ha manifestado que «su etapa con la selección holandesa está cerrada…».

Ronald Koeman no ha tenido reparos en admitir que, para él, como actual seleccionador de Países Bajos, la etapa de Steven Bergwijn está terminada por su falta de ambición deportiva, priorizando a sus 26 años su fichaje por la liga saudí en lugar de granjearse una oportunidad en un club de más aspiraciones europeas que el Ajax, un ya habitual en estas competiciones.

🎥| Welcoming our new Tiger Steven Bergwijn🐅

pic.twitter.com/Lo1hBZgaf7 — Al-Ittihad Club (@ittihad_en) September 2, 2024

«Habría sabido cuál era mi respuesta si me hubiera preguntado», afirmó Ronald Koeman sobre Steven Bergwijn si éste le hubiera comentado la operación, que se cerró sobre la bocina. En cualquier caso, el seleccionador holandés respeta «su decisión» pese a que no la comparta, como explica: «A su edad yo personalmente no lo haría. Gini –en referencia al también holandés Wijnaldum– tomó ese camino porque tuvo problemas en el PSG y ya era mucho mayor. En el caso de Steven, este paso a los 26 años no indica que predomine la ambición deportiva».

Es por no demostrar esa ambición deportiva de la que habla Koeman por lo que a su juicio, su etapa en la selección holandesa está «cerrada» para él, y que prioriza en estos momentos el aspecto económico por encima del fútbol de primer nivel, pese a los esfuerzos en materia de fichajes. «Estoy seguro de que pagan bien», reconocía Koeman, que sentenciaba así a Bergwijn: «El libro está cerrado para él. En principio, su etapa con la selección ha terminado».

Otro palo al Barcelona por De Jong

«La situación es preocupante, porque lleva mucho tiempo fuera», declaró también Ronald Koeman en relación a Frenkie de Jong y el Barcelona, que llevaba desde abril del pasado año lesionado, no pudo estar en la Eurocopa y ahora tampoco en este primer parón de selecciones: «Entiendo que las cosas están yendo a mejor, pero no está recuperado totalmente.

El seleccionador holandés ha sido muy duro con la gestión de la lesión de De Jong, que forzó cuando no debía para estar con el Barcelona y ahora sufre las consecuencias: «Ha sufrido lesiones de tobillo tres veces seguidas. Lo tiene dañado y necesita tiempo para recuperarse. Lleva mucho tiempo, pero esperemos que se recupere completamente. Es bueno para nosotros también.