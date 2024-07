Koeman se revuelve de nuevo contra Laporta: «Las leyendas del club no pintan nada»

Pero lo que más le cabrea a Koeman es la lesión que sufrió De Jong en el tobillo durante la temporada y que le obligó a perderse la Eurocopa: «Yo creo que sé mucho más que vosotros, jugó partidos importantes cuando él no estaba para jugar, no estaba con ritmo de partidos ni de entrenamientos para disputar los partidos contra el PSG. Por otro lado lo entiendo, porque era un momento muy importante para el Barça, pero al final para la salud de Frenkie no ha sido bueno».

«Claro que hablo con él, nos conocemos bien, está preocupado por su lesión. Antes de la Eurocopa esperábamos que estuviera bien, sabíamos que en el primer partido no llegaría para jugar pero teníamos esperanzas, pero no fue así. Tiene una lesión importante y hay que esperar para ver cómo sigue todo. Le deseo suerte y que se recupere temprano, pero todavía no está para jugar», añadió.

Koeman ataca a Laporta

«Espero que por fin Laporta tenga paciencia con su entrenador. Si no sientes el respaldo del presidente estás perdido», comentó. «En muchas cosas el Real Madrid es superior al Barça. Sé que él Barça tiene mucha gente joven como Lamine, Pedri o Gavi, pero necesita gente como Mbappé que marca las diferencias en todos los sentidos. Si no tienes este tipo de jugadores o alguien como Messi…», comentó el seleccionador holandés sobre los jugadores que tiene el Real Madrid y los que tiene el Barcelona.

Para terminar, Koeman ensalza la figura de Lamine Yamal, que se ha metido entre los 10 jugadores con mayor valor de mercado en el mundo del fútbol a sus 17 años recién cumplidos: «Lamine a su edad es impresionante, pero hay que darle tiempo y tranquilidad. Messi sólo hay uno en el mundo, no vamos a ver otro en el futuro».