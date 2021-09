La NBA tiene un serio problema, y es que hay varias decenas de jugadores de la mejor liga de baloncesto del mundo que por ahora se niegan a vacunarse contra el coronavirus. Uno de ellos y el que más polémica ha generado en los Estados Unidos es sin duda Kyrie Irving, que en su día ya defendió la teoría del terraplanismo, y que ahora no quiere ponerse la vacuna contra el Covid-19 porque cree en una conspiración satánica.

Un artículo de un prestigioso periodista ha desatado la polémica al explicar la visión de Irving sobre este asunto. El artículo de Sullivan pone de relieve cómo Irving y otros otros dan cobijo a esas conspiraciones que apuntan a un gran diseño para controlar a la población negra a través de la vacuna y de un súper ordenador para seguir un plan de Satán. La vacuna de Moderna serviría, según ellos, para introducir microchips de control en las personas de color.

Problemas en la NBA

Irving, vicepresidente en el comité ejecutivo del sindicato de jugadores, recientemente comenzó a seguir y darle me gusta a las publicaciones de Instagram de un teórico de la conspiración que afirma que las «sociedades secretas» están implantando vacunas en un complot para conectar a los negros con una computadora maestra para «un plan de Satanás», es decir que no esconde públicamente su apoyo a estas teorías que tanto daño pueden hacer a la sociedad y al planeta, pues de la vacunación masiva va a depender la posibilidad de controlar la pandemia.

«Hay tantos jugadores además de él que no se quieren vacunar que creo que encontraran una forma de hacer valer su postura. Tiene que haber alguna fórmula de que la NBA y los jugadores lleguen a algún acuerdo. Tendría que haber algún modo de que los jugadores sigan interactuando y sigan en la pista pero con las limitaciones de aquellos que están tratando de oprimirte. Kyrie resolverá qué tiene que hacer. No es una cuestión religiosa, es una cuestión moral. Si es tan importante ponerse una vacuna que no está evitando los contagios, prefiero que no forme parte de eso a que te digan que si no te vacunas no puedes formar parte de la puta franquicia que has ayudado a construir», dice la tía del jugador.