Las invitaciones del Mutua Madrid Open para los cuadros finales masculino y femenino y para las rondas previas masculina y femenina del Masters 1.000 han generado mucha controversia. El torneo de la capital tomó la controvertida decisión de no darle una wild-card a Fernando Verdasco, número uno de la Federación de Tenis de Madrid y número 121 de la ATP. El otrora número siete del mundo no jugará en su casa tras no haber recibido incluido por la organización y no poder participar por ranking.

Las invitaciones más destacadas son las otorgadas al doble campeón del torneo Andy Murray y a la ex número uno de la WTA, Naomi Osaka. El resto wild-cards restantes han sido para Carlos Gimeno, Lucas Pouille y Jack Draper, en el cuadro masculino, y para Linda Fruhvirtova, Mónica Puig, Marta Kostyuk y Qinwen Zheng, en el femenino.

Lo más llamativo es la escasez de tenistas españoles en el torneo en estas plazas de acceso. Este hecho ha afectado a varios jugadores patrios que no podían entrar por ranking y tampoco han sido invitados como Carlos Taberner, Bernabé Zapata, Pablo Andújar, Roberto Carballés, Nuria Parrizas y Aliona Bolsova, además del mencionado Verdasco.

Cabe recordar que el madrileño ha vivido un calvario con dos operaciones de rodilla y codo en los últimos dos años, lo cual le ha hecho perder posiciones en el ranking, pero ya ha vuelto a jugar en busca de recuperar su mejor tenis. «Ante el anuncio hoy del Mutua Madrid Open relativo a las invitaciones que van a ofrecer para el torneo de este año, muchos jugadores españoles no podemos dejar de dar nuestra opinión. Nos resulta sorprendente, a la vez que muy frustrante, que el mayor evento de tenis en España muestre un apoyo tan pequeño (o nulo) a los tenistas españoles con las invitaciones otorgadas, especialmente a los cuadros principales», comentó un cabreado Verdasco.

«No entendemos que a la empresa promotora y a los dueños del torneo les hayan parecido razonables los criterios para dar estas invitaciones. Comprendemos que algunas de ellas las den a su propia discreción, pero no que en todas ellas primen sus intereses comerciales sobre el deporte español y saliéndose totalmente de la trayectoria seguida en años anteriores. Tenemos muchísimos tenistas que se han quedado a las puertas de poder participar, y han sido ignorados en sus peticiones para recibir una invitación. Si miramos cualquier otro torneo de la misma categoría, el apoyo que se muestra a los tenistas locales es inmensamente mayor. Sin ir más lejos, el torneo de Roma, que se celebra la semana siguiente al de Madrid, ya ha anunciado sus primeras cinco invitaciones y todas ellas son para tenistas italianos», lamentó un Verdasco que critica los criterios para otorgar estas invitaciones.

«Confiamos plenamente en que los principales patrocinadores del torneo, incluido el Ayuntamiento de Madrid, Mutua Madrileña y empresas españolas (así como las federaciones españolas y espectadores mayoritariamente nacionales) quieren apoyar el tenis español e invierten en este torneo con intención de ayudar a nuestro deporte y esperando ver la mayor presencia española posible, así que imaginamos que comparten nuestra decepción y esperamos que la manifiesten igualmente. Hemos sentido que era muy importante comunicar lo tristes que estamos de no poder jugar en nuestro país y dar a conocer la situación que nos ha privado de esa oportunidad. Muchas gracias a todos aquellos que nos habéis preguntado y mostrado vuestro apoyo desde el momento en que visteis estas noticias», aseveró.

Intereses comerciales

Verdasco ha lamentado que los intereses comerciales primen antes que los deportivos y destaca que en Roma sí que han dado más invitaciones para los tenistas locales. El motivo de que haya menos invitaciones a tenistas españoles es por la entrada de la agencia de representación IMG como uno de los propietarios del torneo. Por ese motivo, la mayoría de plazas de acceso han ido para tenistas representados por ellos.

Tras leer la carta de Verdasco, Paula Badosa ha reaccionado y le ha mostrado su apoyo al tenista madrileño en redes sociales: «Muy triste de ver cosas así para el tenis español cuando encima hay muchísimo potencial… Yo hace un año entre al torneo por un WC y hice de los mejores torneos de mi carrera. Un torneo que nunca olvidaré gracias a un WC. Es una oportunidad enorme para todos, y es una pena que el único torneo que tenemos de un nivel así, pase esto… Tenemos que dar oportunidades a nuestros tenistas para seguir creciendo».

El propio Verdasco le contestó y le agradeció sus palabras: «¡Gracias Paula Badosa! Se agradece el apoyo de alguien que, aunque no esté perjudicada (que no se suele ver mucho en este deporte tan egoísta) aún así mira por el bien del tenis español».