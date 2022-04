Todos los caminos de Rafa Nadal apuntan al Mutua Madrid Open. El tenista balear se encuentra inmerso en el último plazo de recuperación de su lesión en el tercer arco costal izquierdo, producida en el Masters 1000 de Indian Wells, y su tío y ex entrenador Toni Nadal desveló que el tenista balear le ha deslizado que su reaparición se producirá en la Caja Mágica, donde las mejores raquetas del planeta se citan del 26 de abril al 8 de mayo.

Nadal ya se entrena en pista como se pudo comprobar con unas imágenes compartidas por el propio tenista y avanza en la recuperación de una lesión complicada pero que parece estar dejando atrás. Después de perderse los torneos de Montecarlo, de categoría Masters 1000, y Barcelona –ATP 500–, Rafa espera confirmar sus buenas sensaciones y volver a la competición en Madrid.

«Me dijo que sí, me dijo que llegaba. Quedan 15 días para ver si todo evoluciona correctamente y si puede llegar en condiciones, sino no le serviría mucho para Roland Garros que es su gran reto», afirmaba Toni Nadal a RTVE en una comparecencia en el RCT Barcelona, instalación en la que se celebra actualmente el Godó.

Toni se encuentra en Barcelona, donde entre los favoritos está Felix Auger-Aliassime, tenista al que asesora, sobre todo, durante la gira de tierra batida. Paradójicamente, el canadiense es candidato a suceder a Rafa Nadal como campeón de un Godó que puede ser el último torneo de la gira de tierra batida que no cuente con el rey de la arcilla en su cuadro final.