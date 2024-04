Iñigo Martínez se baja del coche y explota contra un aficionado: «¡La última vez que me insultas!»

Tenso episodio el que ha vivido Iñigo Martínez a la salida del entrenamiento del Barcelona con un joven aficionado. Como ya es habitual, varios aficionados del conjunto azulgrana se agolpaban a las puertas de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para pedir autógrafos a los futbolistas del primer equipo, pero todo ha acabado con una disputa dialéctica entre el ex del Athletic Club y un chaval. «La última vez que me llamas tonto», le espetó.

Y es que el video, que se ha hecho viral en redes sociales en la tarde de este lunes, carece de contexto, pero todo hace indicar que Iñigo Martínez no se paró con los aficionados presentes en las puertas de la Ciudad Deportiva a lo que uno insultó al grito de «tonto». El central español, visiblemente enfadado, se bajó de su vehículo para recriminarle dichos insultos. «Escúchame, tú si que eres tonto», le dice al joven. «La última vez que me llamas tonto. La última vez. ¿Has oido? La última ¿eh? La última que me insultas. Tú y tu amigo lo mismo. La última vez que me insultas», reiteraba.

Antes de volver a subirse a su propio coche, Iñigo Martínez no dudó en encararse ligeramente con el aficionado. Eso sí, sin tocarse cara con cara.»¿Me has oido o no?», le decía encarándose con el chico. «La última eh, la última. No vayas de chulo porque me cago en Dios, ¿eh?», terminó el futbolista del Barcelona.

No es la primera vez que algún futbolista del Barcelona ha tenido un incidente a las puertas de la Ciudad Deportiva. Ya ocurrió a principios de esta temporada cuando Joao Cancelo llamó «pesados» a varios jóvenes que le esperaban a firmar unos autógrafos. Y es que muchos de ellos utilizan dichas firmas para posteriormente hacer negocio con ellos.

Iñigo Martínez se hace importante

Iñigo Martínez recuperó la titularidad este fin de semana ante Las Palmas realizó una gran actuación. Ronald Araujo venía con molestias del parón de selecciones con Uruguay, por lo que Xavi Hernández decidió darle la titularidad antes del partido de la Champions League ante el PSG. El ex del Athletic, junto a Cubarsí en el centro de la zaga, mostró una gran versión en un momento donde entre las lesiones y la irrupción del joven central del filial le han hecho perder la titularidad.

Iñigo tiene contrato con el Barcelona hasta junio de 2025, pero la reciente aparición de Cubarsí no ha hecho otra cosa que condenarle a un papel residual con el que no se siente a gusto. El central de Ondarroa, que en mayo cumplirá 33 años, suma casi 900 minutos de juego esta temporada repartidos en 15 partidos de Liga. Su importancia en el equipo de Xavi es muy poca y la lógica indica que va a ir a menos a medida que el joven Cubarsí va derribando barreras.