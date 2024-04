Gianni Infantino no ha dudado en ponerse la camiseta de la selección de Marruecos y en defender los colores de dicha selección durante una pachanga disputada en el país norteafricano. El partidillo formaba parte de una serie eventos programados con motivo de la Copa África de fútbol sala y se producen cuando la sede de la final del Mundial 2030, que organizará España junto con Marruecos y Portugal, todavía está por decidir.

Mientras la Real Federación Española de Fútbol sufre un vacío poder hasta que se aclare la situación con Pedro Rocha y el resto de su comisión gestora, la Federación Marroquí aprovechó el pasado fin de semana para agasajar a Infantino durante su visita al país. El máximo responsable de la FIFA lo agradeció con unas cálidas palabras hacia su anfitrión.

«Este hermoso país que es Marruecos siempre ha sido una cálida bienvenida para mí, para la FIFA y para todos los equipos que han participado en las diferentes competiciones a lo largo de los años. Estoy feliz de unirme a esta gente amante del fútbol para la final de la Copa África de fútbol sala», celebró Infantino.

La visita del presidente de la FIFA al país africano con la final del mencionado torneo, que se llevó precisamente Marruecos tras imponerse a Angola por goleada (5-1). Una gran fiesta del fútbol marroquí en el Pabellón Moulay Abdallah de Rabat que Infantino vivió como un aficionado más en el palco de autoridades.

Este momento de alegría para el fútbol marroquí coincide con la incertidumbre que vive el fútbol español, sobre todo en cuanto a sus más altos representantes, ya que el Consejo Superior de Deportes todavía está pendiente de decidir la posible inhabilitación de Pedo Rocha. El ex presidente de la RFEF fue el único que reunió los avales necesarios para presentarse como candidato a la presidencia.

Mundial 2030

Pese a todo, la Federación Española sigue tranquila con la posibilidad que la final del Mundial no se juegue en otro cualquier escenario que no sea el estadio Santiago Bernabéu, tal y como estaba previsto cuando la Federación Marroquí no formaba parte de esta candidatura y como sigue siendo ahora. España, Marruecos y Portugal siguen trabajando en el informe conjunto que tendrán que enviar en verano a la FIFA y donde se detallará cuáles son las sedes que tendrá cada país y cuantos partidos se albergarán en cada una.

En cualquier caso, y digan lo que digan todos los países organizadores, la FIFA es quien tendrá siempre la última palabra, ya que todas las sedes deben contar con su autorización. Mientras tanto, Marruecos ya desveló hace unos meses el diseño del nuevo y espectacular estadio que va a construir y con el que pretende arrebatarle a España la final del Mundial 2030.

En este sentido, el Gobierno marroquí movilizará un presupuesto total de 14.500 millones de dirhams (unos 1.300 millones de euros) para reformar seis estadios del país magrebí y construir esa nueva instalación en la región de Casablanca para acoger la Copa de África 2025 y el Mundial 2030.