El inesperado consejo de Toto Wolff a Fernando Alonso para que gane la 33

Los protagonistas del ‘Gran Circo’ comienzan a asomarse por el rompedor circuito de Las Vegas y poco a poco van saliendo a la luz algunas de las declaraciones que pronuncian en su llegada. Una de las caras más famosas de la Fórmula 1 es Toto Wolff, quien ha brindado un inesperado consejo a Fernando Alonso, detallando lo que necesita para volver a ganar.

El ex piloto y director ejecutivo de Mercedes, Toto Wolff, piensa que «a Fernando Alonso y a Lewis Hamilton sólo hay que darles un coche rápido para ganar». El austriaco apoya la popular opinión de que la edad únicamente es un número y por eso afirmó que el piloto de Aston Martin sigue «fuerte» a sus 42 años.

Precisamente, un coche ganador es lo que lleva sin construir la escudería alemana en los dos últimos años. La última vez que Lewis Hamilton escaló al peldaño más alto del podio fue en el Gran Premio de Arabia Saudi 2021. Desde entonces, el dominio de Red Bull aguó una fiesta que se prolongó durante años en Mercedes.

«Vivimos de contrato en contrato, y es importante que hagamos lo que creemos que es correcto y lo que sentimos que es correcto, y en este momento personalmente creo que puede durar más. Lewis Hamilton cumplirá 39 años en enero y Fernando Alonso con 42 todavía está fuerte», respondió Toto Wolff al ser preguntado por la longevidad del contrato de su piloto más veterano.

Hamilton sueña con el octavo

Además de referirse a Fernando Alonso, Toto Wolff hizo un repaso de la trayectoria de Hamilton en Mercedes, destacando ese ansiado sueño del octavo Mundial con el que superaría a toda una leyenda de la Fórmula 1 como Michael Schumacher.

«Mientras te cuides, te prepares lo mejor posible, física y mentalmente, y desarrolles diferentes áreas para cuando tengas 25 años, entonces sí. Sólo tenemos que darle un coche que sea lo suficientemente rápido. Como piloto, no tengo ninguna duda sobre él. Has visto en las últimas carreras que su rendimiento, velocidad y destreza en carrera están ahí. Pero si no tiene el coche debajo de él, no puede ganar», añadió.

«Vivimos en una rueda de hámster donde el tiempo pasa tan rápido que no parece que hayan pasado dos años. Se puede ver lo rápido que cambia el orden jerárquico. Ganamos ocho campeonatos de constructores seguidos y han pasado dos años desde que Red Bull se llevó el trofeo a casa. Pero tenemos que mirar hacia adelante, aprender del pasado y el objetivo ahora es hacer que Lewis vuelva a ganar rápidamente», reflexionó Wolff.

«Tengo un enfado personal y deseo que gane el octavo título porque debería haberlo tenido. Como director de equipo, es importante ser justo y abierto con ambos pilotos. Pero hay una gran parte de nosotros que siempre querrá ser parte de esa historia para deshacer y superar el 2021», concluyó, haciendo alusión a ese histórico primer título de Max Verstappen, cuando se lo arrebató a Hamilton en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dabi.