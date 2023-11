El jefe de Fernando Alonso lo confiesa: «Cuando llegó a Aston Martin teníamos un poco de miedo…»

Fernando Alonso ha vuelto ha recibir los halagos de Mike Krack. La temporada de Fórmula 1 está a punto de finalizar y Aston Martin todavía tiene mucho que decir. Ya no en la clasificación general de pilotos y constructores, sino en las sensaciones de cara a la próxima temporada, que vuelve a presentarse apasionante para la escudería británica, pero también para el asturiano y Lance Stroll. Ahora, en la previa al Gran Premio de Las Vegas, el jefe de la escudería ha hablado de nuevo sobre el piloto asturiano.

«Sigo escuchando que es una persona con la que es muy complicado trabajar. Puede que sea verdad, pero he de decir que yo no lo he visto aún. Todos los grandes campeones con los que he trabajado tenían una característica en común, y es que no suelen ser las personas más complacientes», comenta Krack sobre el bicampeón del mundo.

«He aprendido mucho de él, de la forma en que habla con la gente y cómo la motiva, o el modo en que mantiene conversaciones individuales con los miembros del equipo sin dejar de tener informado al resto a la vez, o la manera en que interactúa con los jefes y con la gente que tiene a su alrededor, y también con los medios de comunicación. Se nota que es un verdadero profesional», añadió Mike Krack.

Fue hace prácticamente un año cuando, tras dejar Alpine, se subió por primera vez a los mandos de un Aston Martin en los test de Abu Dhabi. Krack, en una entrevista para la revista GQ, reconoce el miedo que tenían dentro de la escudería por las posibles críticas hacia su coche: «Cuando Fernando llegó a los primeros tests con Aston Martin en Abu Dhabi, todos teníamos un poco de miedo porque iba a pasar de un coche rápido a uno más lento».

Ahora, Fernando Alonso ha reconocido que su prioridad es conseguir el tercer título Mundial de la Fórmula 1. «Ahora quiero ganar, aunque sea poco divertido, una victoria o dos estaría bien tenerlas en el bolsillo y luego ya cambiar de objetivos. Ahora mismo elegiría una victoria por encima de la diversión, si te digo la verdad».

Energia y positividad

«¿Cómo se lo va a tomar? Pero vino con tanta positividad, tanta energía positiva… Y estoy seguro de que muchas cosas no estaban tan bien como él decía. Pero se las arregló con esa positividad y esa energía para conseguir el apoyo de todos y para motivar a todo el equipo para trabajar muy duro durante el invierno», añade Mike Krack.

«Esa capacidad de análisis y de síntesis es fantástica, especialmente en medio de una sesión en la que hay mucho trabajo y no tienes mucho tiempo para cambiar cosas», continúa el director de Aston Martin. Y es que es precisamente esa forma de ser del asturiano, la de tener una capacidad de motivación superior a las demás la que más destaca: «Creo que lo más sobresaliente en él, y es algo que no había visto antes, es ese absoluto deseo que tiene de hacerlo todo bien y la motivación para ganar».