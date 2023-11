Fernando Alonso ha vuelto a reivindicar que su ambición y sus ganas de reinar en la Fórmula 1 continúan intactas a sus 42 años. El piloto español de Aston Martin cree que, al contrario que ocurre en casi todos los deportes, en la F1 la edad puede ser una ventaja porque se aprovecha la experiencia y el factor físico no cuenta tanto. A largo plazo, su objetivo sigue siendo conquistar algún día el Rally Dakar y completar la ansiada ‘Triple corona’ del automovilismo.

«Me siento bien, me siento joven aún. El deporte del motor es diferente a otros deportes. Creo que con la edad seguramente ganes en vez de perder. No necesitas la potencia física para correr más, sólo apretar un acelerador (…) Ganar es la gasolina que necesita un deportista para seguir compitiendo, y ahora la prioridad es ganar en la Fórmula 1 e intentar este tercer título», indicó Alonso.

Después de volver a la senda de los buenos resultados con su podio en el Gran Premio de Brasil, los buenos resultados con Aston Martin se están «convirtiendo en algo más que diversión» para el piloto. «Ahora quiero ganar, aunque sea poco divertido, una victoria o dos estaría bien tenerlas en el bolsillo y luego ya cambiar de objetivos. Ahora mismo elegiría una victoria por encima de la diversión, si te digo la verdad», reconoció.

Desmentidos con rotundidad los rumores sobres un poooble fichaje por Red Bull, Alonso reiteró que se siente «muy querido» en la escudería británica. «Siempre he tenido esa admiración por parte de los equipos o de los integrantes de los equipos en los que he estado, pero en Aston Martin es cierto que desde el primer día, al ser un proyecto nuevo en el que todo está como empezando, me acogieron como si fuese un poco líder del proyecto dentro de la pista», subrayó en una entrevista a la revista GQ.

En este sentido, el asturiano subrayó que «los equipos son muy difíciles de elegir» en la Fórmula 1 y aprovechó la ocasión para pasar factura a todos los que le han criticado por las elecciones que ha realizado a lo largo de su dilatada carrera.

«El año pasado nadie hubiese venido a Aston Martin, pero las condiciones a veces se dan de una manera u otra, y nadie tiene una bola de cristal. Cuando yo estaba en Renault, fichar por Ferrari era la decisión lógica, aunque luego a posteriori parece que cometiste un error. Luego cuando me fui a McLaren-Honda salió mucho peor de lo que esperábamos, pero recuerdo que todos los comentarios de ese año decían que Honda tenía una gran ventaja porque llegaba de nuevas y tenía toda la información sobre los motores híbridos. Las tonterías que siempre se han dicho y la ignorancia supina que tiene todo el mundo cuando opina de Fórmula 1. A posteriori es muy fácil hablar, pero hay que tener muchísima suerte en las decisiones que tomas. Esta vez me ha salido bien, otras veces me ha salido mal», rememoró.

Por último, explicó lo que le gustaría hacer cuando abandone definitivamente la F1. «Me encantaría volver al Dakar. Intentar ganar un rally Dakar sería un objetivo claro en mi carrera, me completaría, me haría feliz y creo que dejaría un legado casi sin precedentes. Ganar en la Fórmula 1, en la Resistencia y en los rallies sería completar el círculo de un piloto de carreras», acabó.