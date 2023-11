Lorenzo Santolino: «Mi objetivo en este Dakar es el top 5»

Lorenzo Santolino visitó este lunes las oficinas de Pont Grup –su patrocinador personal– en Málaga donde conoció a sus trabajadores e hizo balance de lo que lleva de temporada y de cómo se está preparando para su quinta participación en el Rally Dakar. El español afronta el Rally más duro del mundo con el sueño de ganar y el objetivo de hacer top 5.

Pont Grup es la primera correduría de seguros especializada en motos, y acompaña a pilotos de la talla de Santolino, Javi Vega o Sara García en la prueba de Rally más exigente del Mundo. Además, está presente en más disciplinas del más alto nivel del mundo de las dos ruedas: en el Mundial de MotoGP con el Monster Energy Yamaha MotoGP, con Sergio García Dols, David Muñoz y José Antonio Rueda; y en el Mundial de Superbike con Xavi Vierge.

La próxima cita para Lorenzo Santolino es el famoso Rally Dakar, conocido por ser la prueba más exigente del mundo del motorsport: dos semanas de andaduras por el desierto en la que todos tienen el mismo objetivo, ganar. La competición venía de unos años en los que precisamente esa exigencia no era la esperada, por ello, los pilotos se reunieron para pedir más. Y así fue en la última edición de 2023, donde el piloto de Sherco fue noveno: «Al final es la carrera más dura del mundo y creo que deben de seguir en esa línea este año. Y yo me he preparado para ello».

El de Guijuelo está en la recta final en su preparación para el raid, aunque antes de embarcarse de nuevo a la dura aventura le quedan dos tests en Marruecos para familiarizarse de nuevo con la navegación y con el desierto. Antes, ha dedicado la temporada a «centrarnos en desarrollar la moto y hemos participado en carreras que son secundarias, pero válidas para seguir en contacto con la competición. El Rally de Marruecos ha sido el termómetro definitivo para afirmar que vamos por el buen camino», reconoce Santolino.

Santolino destaca el nivel de los pilotos

El Rally Dakar cada año es más demandante a nivel físico, pero, sobre todo, a nivel competitivo. La lucha entre los pilotos punteros se reparte entre más candidatos y establece una brecha de tiempo más justa, «cada segundo cuenta, el año pasado el ganador se impuso por tan solo 12 segundos después de estar 2 semanas compitiendo», recuerda el piloto patrocinado por Pont Grup.

Entre los españoles más rápidos, Santolino destaca a Barreda y Scharenia, aunque indica que «cada vez hay pilotos y equipos con más nivel, aun así, quiero mejorar mi sexto puesto de 2021 y creo que es posible. Mi actuación en el Rally de Marruecos fue muy positiva, no por el resultado, sino por las sensaciones y los parciales que marcaba en las etapas. He conseguido estar entre los 5 primeros, incluso ser el mejor en algún parcial. Esto me motiva mucho de cara al Dakar».

Equilibrio entre la fuerza física y la mental

Mantener un equilibrio entre la fuerza física y la mental es clave para afrontar el raid, aunque reconoce Lorenzo que «la parte mental sí tiene más importancia en el Dakar, pero sin descuidar las demás. Son dos semanas con dificultades, estando solo. Hay que saber reaccionar y gestionar los momentos de tensión, de perderte y no saber qué hacer. Ahí se ganan carreras».

Una de las novedades que se incluyen este año es la etapa 48h Chrono, que sustituye a la etapa maratón y que tendrá 600 km de cronometrado, sin asistencia mecánica, algo que motiva al de Sherco porque «es un cambio más hacia la aventura y la improvisación».

Lorenzo Santolino agradece el compromiso de Pont Grup con su carrera deportiva: «están conmigo desde 2019, mi primer Dakar. Es una compañía que desde siempre ha apoyado a los pilotos que están creciendo, desde el principio. Te sientes como una familia con ellos, tienen un trato muy cercano, que es lo que también sienten los clientes. Hacen las cosas muy fáciles».