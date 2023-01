Carlos Sainz se fracturó dos vertebras en el accidente que le obligó a abandonar el Dakar

Carlos Sainz ha sufrido la fractura de sus vértebras T5 y T6 a raíz del accidente sufrido en la novena etapa del Dakar y que le obligó a retirarse de esta edición de 2023. Así lo ha comunicado el piloto español a través de sus redes sociales para informar sobre esta lesión. La cara positiva de este infortunio es que ambas vértebras están estables y no es tan grave como parece.

«Hola a todos, A mi vuelta a Madrid los dolores en la espalda tras lo ocurrido en el Rally Dakar han persistido más de lo normal. Siguiendo la recomendación de los médicos, me he sometido a pruebas adicionales para poder evaluar con exactitud el alcance de la lesión», informaba el piloto de Audi. «Lamentablemente, los resultados no han traído buenas noticias, ya que tengo fracturadas las vértebras T5 y T6. La nota positiva es que ambas vértebras están estables y desde hoy mismo mi prioridad será recuperarme lo antes posible», añadía.

Por último, y a través de su propio comunicado, el madrileño de 60 años ha querido agradecer el apoyo de sus fanáticos: «Gracias a todos por el apoyo y cariño recibido en los últimos días. Os mantendré informados», zanjaba el campeón del Dakar en tres ocasiones (2010, 2018 y 2020).

Y es que esta lesión viene del duro accidente que sufrió junto a su copiloto, Lucas Cruz, en el kilómetro cinco de la novena etapa, lo que les dejó sin opciones de continuar en la carrera tras volcar su Audi al paso por una duna. Después de eso, el piloto español fue trasladado al hospital en helicóptero, pero le pidió al piloto que volviera. Por desgracia, los daños en el coche fueron demasiado graves, lo que le obligaron a decir adiós y abandonar de manera definitiva este Dakar, que estuvo marcado por los problemas desde el inicio.