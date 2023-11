Ofrecen sexo gratis a todos los pilotos de Fórmula 1 en Las Vegas

El rompedor GP de las Vegas de Fórmula 1 ya está a la vuelta de la esquina, pero la expectación que, en teoría, ha generado este innovador circuito urbano no parece que vaya a convertirse en éxito, pues el ritmo de ventas de entradas no es el esperado. Además, hay muchas dudas con el trazado e incluso críticas al respecto. En cualquier caso, los pilotos ya están preparados y concentrados para la próxima carrera, en la que habrá muchas distracciones…

En Estados Unidos es noticia que el famoso burdel llamado Chicken Ranch ofrece sexo gratis a todos los pilotos de la parrilla de la Fórmula 1 durante el próximo fin de semana. Concretamente, son Addison Gray y Alice Little, dos trabajadoras del citado local, las que se ofrecen a acostarse con los deportistas sin obtener nada a cambio.

«Cualquier piloto que quiera acelerar su corazón y celebrar la F1 conmigo y con Addison recibirá un coito 100% gratuito», ha dicho Alice, quien admitió que tendrá competencia porque muchas mujeres están dispuestas a estar con ellos debido a su fama.

La Ciudad del Pecado

Además de los casinos y sus lujosos hoteles con insuperables espectáculos, Las Vegas también es famosa por sus burdeles, de ahí que muchos la conozcan como La Ciudad del Pecado. El estado de Nevada es uno de los pocos que permite esta actividad en el maro legal, de ahí que el burdel haya publicado abiertamente esta sugerente oferta para los pilotos.

Alice añadió que «este mes es la fiebre de la Fórmula 1 en Las Vegas y todos estamos mentalizados para el gran evento». Y el Chicken Ranch ha preparado una oferta especial para los fanáticos de la F1 que acudan al Gran Premio. Las dos chicas señalan que desde que la F1 suprimió las grid girls, o chicas de la parrilla (2018), por considerar que era una práctica machista, «los eventos han carecido del tan necesario atractivo sexual. Nuestra oferta no es sólo un gesto de amor por la F1; es una invitación para que los fans se deleiten con una experiencia donde el atractivo sexual se celebra, no se deja de lado. Porque en nuestro mundo el glamour no está prohibido, ¡es la estrella del espectáculo!».

Sexo y automovilismo, de la mano

No es la primera vez que el Chicken Ranch hace invitaciones de este tipo, pues cuando el equipo de Las Vegas ganó la NHL invitaron a los jugadores de Las Vegas Golden a una sesión íntima. Sexo y automovilismo han estado mezclados muchas veces. Muchos pilotos presumían de hacer el amor ates de un GP. De James Hunt incluso se dijo que antes del GP de Japón donde se coronó campeón del mundo, 35 azafatas de una compañía aérea pasaron por su habitación, que cada noche era una fiesta.

Mercedes ya ha anunciado férrea disciplina a sus mecánicos. Entre otras cosas, les prohíben entrar y jugar en los casino. Es habitual en Las Vegas que en los hoteles que tienen casino se ofrezcan unas fichas gratuitas para jugar, algo peligroso para profesionales que deben estar concentrados al cien por cien.