Muere un trabajador construyendo el circuito de Las Vegas de Fórmula 1

La Fórmula 1 está de luto por el fallecimiento en Estados Unidos de un hombre que trabajaba en las obras de construcción del nuevo circuito de Las Vegas. Se trata de un operado que estaba realizando labores en las fuentes del casino Bellagio cuando sufrió una laceración importante en el cuello. Tras el accidente fue trasladado a un hospital, donde únicamente se pudo certificar su muerte, según han informado las autoridades locales.

La policía ha abierto una investigación para aclarar los detalles de este accidente que le ha costado la vida a un trabajador. A falta de 52 días para que se dispute el primer Gran Premio de Las Vegas, siguen los trabajos contrarreloj para que el circuito esté a punto de cara a la penúltima prueba del Mundial de Fórmula 1.

A construction worker that was working on the Bellagio Grand Stands for F1, Has just passed away due to an accident, CPR was performed after he was pulled out from the fountains 🙏 (Credit: Y Malyarcuk) #lasvegas #Formula1 @VitalVegas @LasVegasLocally @MtM_Vegas @LVA_Tweet… pic.twitter.com/0UBYFVYNGr

— Vegas Confessions Podcast (@Vegasconfesspod) September 23, 2023