La Fórmula 1 patina con el GP de las Vegas: el precio de las entradas se derrumba un 70%

El rompedor GP de las Vegas de Fórmula 1 ya está a la vuelta de la esquina, pero la expectación que, en teoría, ha generado este innovador circuito urbano no se ha traducido en un éxito en la venta de las entradas del mismo. El ‘Gran Circo’ ha dado un patinazo con la tercera cita estadounidense del Mundial de 2023 y ha rebajado de manera considerable el precio de sus tickets.

Después de Miami y Austin, Estados Unidos pincha el globo con un trazado en Las Vegas aún por inaugurar, cuando el campeonato ya está completamente decidido. Si hace unas semanas los precios de las entradas rondaban entre 360 y 1.5000 euros, la bajísima demanda con la que se han topado los organizadores del circuito les ha obligado a rebajarlas de un 34% a un 68%, según el día de la semana al que se pretenda asistir.

Y es que, bien sea por el bajo atractivo de un circuito muy lineal, por las altas expectativas al poner esos precios tan elevados o un Mundial en el que ya no hay nada en juego, no ha convencido a los aficionados a la Fórmula 1 y disfrutar del GP de Las Vegas ha pasado a estar al alcance de más bolsillos que hace alrededor de un mes.

Los precios ahora, según los datos facilitados por TickPick y por el periodista especializado en la Fórmula 1, Joe Pompliano, oscilan entre los 150 euros y los 1.000, por lo que ver algún momento del GP de Las Vegas no supondrá mayor esfuerzo económico, al menos, para los ciudadanos de la localidad más lujosa de Norteamérica.

Los hosteleros amenazaron con huelga

Pero este no ha sido el único problema con el que la FIA y los organizadores se están encontrando a escasos días de que empiece el GP de las Vegas de Fórmula 1. Ante la previsión de no poder colgar el cartel de no hay billetes, los precios de las entradas se han desplomado, pero también los de los hoteles para permanecer durante la disputa de la cita.

Según el periodista citado, los precios de los alojamientos han caído hasta un 58% por noche durante el fin de semana anterior a la carrera. Por tanto, toda la expectación que se levantó en su momento se ha convertido en una fecha que sólo servirá para inaugurar un trazado lleno de lujos, pero sin atractivo en lo deportivo.

De hecho, recientemente los hosteleros amenazaron con declararse en huelga por las pobres condiciones en las que se veían obligados a trabajar durante este próximo fin de semana, pero finalmente el Sindicato de los Trabajadores Culinarios de Estados Unidos anunció un preacuerdo con los grandes casinos y hoteles de Las Vegas para mejorar dichas circunstancias laborales y levantar así esa amenaza.

La temperatura tampoco ayudará

Por último, la temperatura tampoco será un aliciente para presenciar el GP de las Vegas, puesto que el frío obligará a los aficionados de la grada a abrigarse más de la cuenta. El pronóstico medioambiental indica que durante la clasificación y la carrera se podría batir un récord en la historia de la Fórmula 1, ya que la temperatura caerá de los 5 grados.