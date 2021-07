El Atlético de Madrid quiere a Mariano Díaz como suplente de Luis Suárez. El delantero del Real Madrid lleva ya varios años en la órbita de Simeone, al que le agradan muchísimo sus condiciones, pero hasta ahora ha resultado imposible sacarlo del Real Madrid. Tampoco creen en el club que en esta ocasión resulte sencillo. Florentino Pérez ya vetó el fichaje del colombiano James Rodríguez y no parece que ahora vaya a dar su brazo a torcer con el atacante nacido en la República Dominicana a pesar de su condición de suplente. El caso de Marcos Llorente todavía escuece muchísimo en Valdebebas.

Eduardo Inda acudió, como cada semana, a El Chiringuito de Jugones, donde tiene su habitual sección de exclusivas y en el programa de Mega desveló esta información. «El objetivo número uno del Cholo es recuperar a Griezmann, pero no descarto que intenten hacerse con los servicios de un jugador que está en el Real Madrid y que le encanta a Simeone. Se trata de Mariano», comenzó el director de OKDIARIO. «», añadió.

No es la primera vez que el Atlético intenta fichar a Mariano. Simeone ha insistido en el delantero durante varias ventanas de mercado, pero siempre se ha encontrado con la puerta cerrada. Florentino Pérez se niega a reforzar al eterno rival, y más después de la explosión de Marcos Llorente en el Wanda. Sin embargo el club no pierde la esperanza y espera que sea el propio jugador el que presione para salir. Mariano sólo disputó 506 minutos en el pasado Campeonato con Zidane en el banquillo y su bagaje goleador se ciñó a un solo tanto. Los números no son buenos, pero el Cholo está convencido de que le puede sacar un gran rendimiento en su plantilla, en la que necesitará piernas frescas para darle respiros a Luis Suárez, que durante el próximo curso cumplirá 35 años de edad.

Mariano tiene contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2023 y un salario de 4 millones de euros netos. En los últimos días se ha especulado con la posibilidad de que entrara en la operación de fichaje del defensor del Nápoles Koulibaly, que sería petición expresa de Carlo Ancelotti, pero dada la delicada situación económica del club partenopeo lo más probable es que prefiera dinero en metálico, y no intercambio de jugadores.

Está a punto de cerrar a De Paul

El Atlético, que acaba de afrontar una ambiciosa ampliación de capital y que espera traspasar a Saúl por 50 millones de euros, de los que invertirá 35 en el fichaje del argentino Rodrigo De Paul, estaría dispuesto a presentarle una oferta al Real Madrid por Mariano y a ofrecerle al jugador, de 27 años, un contrato por las cuatro próximas temporadas con la promesa de que irá adquiriendo protagonismo. Luis Suárez es indiscutible en la punta de ataque, pero está claro que Mariano podría ser la solución.

Para el entrenador del Atlético de Madrid ésta es la mejor opción, o al menos la que más encaja dentro de las posibilidades económicas del club. También se maneja la posibilidad de ampliar un año más la cesión del francés Dembelé o invertir algo de dinero en el murciano Rafa Mir, al que le queda un solo año de contrato con los Wolverhampton, pero sea como sea está claro que debe llegar otro 9 para darle alternativas a Luis Suárez y Mariano es quien más convence a Simeone. Ahora de lo que se trata es de convencer también a Florentino para que le permita salir.