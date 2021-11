Ningún circuito trae a Fernando Alonso mejores recuerdo que el de Interlagos. Allí, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Brasil, el asturiano se proclamó campeón del mundo tanto en 2005 como en 2006 con Renault dejando imágenes para el recuerdo.

La primera vez que Alonso corrió con Renault en Interlagos fue en 2003. En su primera carrera con el equipo galo, el español consiguió sus primeros puntos en Fórmula 1; mientras que en su segunda logró su primera pole el sábado y su primer podio el domingo al acabar en tercera posición. En dicha posición terminó también su tercera carrera, aquel mítico Gran Premio de Brasil en el que Fernando Alonso sufrió un aparatoso accidente en la vuelta 55. Antes, uno todavía más aparatoso de Mark Webber, había propiciado la bandera roja por la cual se dio por concluida la carrera en la vuelta 54. Alonso dejaba la primera de sus imágenes para el recuerdo en Interlagos. Abandonaba el circuito en camilla y levantando el pulgar antes de entrar en la ambulancia. Dado que fue trasladado en el hospital, el ovetense fue el gran ausente en el podio.

Fernando Alonso no pudo quitarse esa espinita en 2004, cuando fue cuarto en el Gran Premio de Brasil. Sí lo hizo, y de qué manera, la temporada siguiente. Alonso llegó como líder del Mundial a Interlagos pero con dudas. El asturiano llevaba cuatro carreras sin ganar mientras que Kimi Raikkonen, su rival por el título, había cosechado tres triunfos. Además su McLaren era mucho más rápido que el Renault. Es por ello por lo que tanto Juan Pablo Montoya, que fue el vencedor de aquel Gran Premio de Brasil, como Raikkonen, adelantaron en carrera a un Fernando Alonso que había salido desde la pole. Aún así el español fue tercero, lo que le sirvió para subirse al podio y para convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 con 24 años, un mes y 27 días. Alonso celebró está gesta con su mítico “toma, toma toma” que Alpine quiso rememorar cuando anunció su fichaje.

OFFICIAL NEWS

🏁 Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team 🏁

Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season.

👉 https://t.co/yjnnGHh8Yb #RSspirit @alo_oficial @OconEsteban pic.twitter.com/Qe0WfBazzN

— Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) July 8, 2020