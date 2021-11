Max Verstappen, que afrontaba el Gran Premio de México con 12 puntos sobre Lewis Hamilton, ha ampliado su ventaja respecto al británico a 19 puntos. Acompañaron al holandés en el podio Hamilton y su compañero de equipo Sergio Pérez. Carlos Sainz, por su parte, tuvo que devolver la posición a Leclerc por orden de Ferrari y fue sexto, mientras que Fernando Alonso acabó noveno.

Valtteri Bottas, Hamilton y Verstappen se emparejaron en un salida espectacular. El que se llevó el gato al agua fue el que más atrás había salido y el que más tenía que perder, es decir, Max Verstappen. A partir de entonces el holandés lideró de principio a fin salvo cuando realizó su primera parada, lo que permitió a Sergio Pérez liderar el Gran Premio de México, donde ejercía como piloto local.

¡TRAIGAN UN DESFIBRILADOR PORQUE ESTO NO HAY QUIEN LO AGUANTE!

Sainz y Leclerc devuelven a Ferrari a la tercera posición

Tras la salida Valtteri Bottas trompeó dañando el coche de Daniel Ricciado, por lo que ambos tuvieron que entrar en boxes. Esto regaló a Pierre Gasly una carrera tranquila que pudo terminar en cuarta posición. También a los Ferrari, aunque el equipo italiano, al ver que Carlos Sainz tenía más ritmo que Leclerc, pidió al monegasco que dejara pasar al madrileño en la vuelta 58. No obstante fue demasiado tarde como para que pudiera dar caza a Gasly. No sin polémica, Ferrari pidió nuevamente a Carlos Sainz que le devolviese la posición a Leclerc antes de comenzar la última vuelta. Pese a todo, el equipo italiano consiguió recuperar la tercera posición en el Mundial de Constructores en detrimento de McLaren, equipo al que ahora aventaja en 13,5 puntos.

A uno de Mercedes, que mantiene el liderato, se queda Red Bull. Y ha sido gracias a que Valtteri Bottas consiguió la vuelta rápida de carrera en la última vuelta. Si bien al estar fuera del Top-10 el finlandés no ha podido sumar el punto extra, ha evitado que lo sumase Max Verstappen.

En lo que respecta al tercer título en juego, Fernando Alonso ha igualado en adelantamientos a Sebastian Vettel, por lo que ambos se disputarán el Overtake Award en las cuatro carreras que le restan al presente Mundial.

Así ha terminado el GP de México

