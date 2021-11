Carlos Sainz afronta con optimismo el GP de México de Fórmula 1 desde la sexta posición y Fernando Alonso lo hace desde la decimosegunda. Max Verstappen iniciará la carrera desde la tercera posición con 12 puntos de ventaja sobre un Lewis Hamilton que saldrá segundo tras Valtteri Bottas.

Minuto a minuto del GP de México de Fórmula 1

Carlos Sainz, por su parte, declaraba: “Le hemos ganado a Ricciardo por 2 milésimas en una vuelta relativamente mala, lejos del potencial del coche. Sabemos que los McLaren salen muy fuertes y por el lado limpio, tendrán, seguramente, una ventaja, pero intentaremos ganarles con el ritmo de carrera, que parece que este fin de semana estamos…Estábamos yendo un poquito mejor hasta la Qualy. Veremos qué podemos hacer”.

Tras la sesión de clasificación, Fernando Alonso manifestaba: “La idea es intentar coger puntos. En Austin salí último por el cambio de motor y casi logro puntos, así que si aquí salgo decimosegundo, con elección de neumático libre etc, estoy más cerca de lograr terminar entre el 8 y el 10”. “Va a ser una carrera dura, larga, para frenos, motor, piloto… para todos por la refrigeración y la altura, pero buscaremos una carrera inteligente y veremos”, añadía el asturiano.

Fernando Alonso afronta el Overtake Award, el tercer título de la temporada, segundo a dos adelantamientos de Sebastian Vettel. El germano saldrá hoy noveno mientras que Alonso lo hará decimosegundo. Buena oportunidad para el asturiano si quiere disputar el título a Vettel.

