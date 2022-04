Las declaraciones de Iago Aspas tras la derrota ante el Real Madrid le pueden salir muy caras al futbolista gallego. El Comité de Integridad de la Real Federación Española va a denunciar ante el Comité de Competición las palabras del delantero al acabar el partido, señalando que al árbitro, Pablo González Fuertes, sólo le faltó pitar un cuarto penalti para lanzarlo él. Unas declaraciones que le pueden salir muy caras, se expone a una sanción de cuatro a 12 partidos

«Sólo le faltado pitar el cuarto, para tirarlo Pablo –el árbitro–, sino se hubiera ido Benzema con hat-trick, que parece que es lo que buscaba», aseguró Aspas a la conclusión del choque. El goleador del Celta se expone a una sanción de cuatro a 12 partidos por estas declaraciones realizadas al terminar el partido.

No obstante, desde el Celta no esperan que el Comité de Competición sancione al futbolista puesto que consideran que no hay evidencias de que Iago Aspas faltara al respeto a los árbitros con sus palabras. En caso de que sí se produzca una sanción, desde Balaídos aseguran que están dispuestos a agotar todos los recursos que sean necesarios para conseguir que le levanten el castigo al 10.

El Celta ha tomado como ejemplo el caso de Álvaro Cervera en el Cádiz hace un año. El entonces técnico cadista fue sancionado con cuatro partidos por sus declaraciones tras el empate frente al Granada en casa, pero el conjunto gaditano recurrió la sanción y el TAD acabó dándole la razón al y, por tanto, anulando el castigo impuesto a Álvaro Cervera.