Aspas: «Al árbitro sólo le ha faltado pitar un cuarto penalti para tirarlo él»

El partido que enfrentó al Celta y al Real Madrid en Balaídos acabó con victoria polémica del conjunto blanco, después de que le pitasen tres penaltis a favor y de que le anulasen un gol a los vigueses por fuera de juego de Iago Aspas. La indignación en el club gallego fue monumental y el propio Aspas no se mordió la lengua al término del encuentro y, aunque reconoció que los dos primeros sí que se pueden pitar, dejó algún recado a Pablo González Fuertes, el colegiado, del que llegó a decir que «le ha faltado pitar el cuarto y tirarlo él».

Fuera de juego

«Cuando remato Thiago noto que estoy en fuera de juego, pero sigo la jugada por si la empujo y no estoy en fuera de juego. Yo no miro al defensor que me viene por detrás. Ojos en la espalda no tengo. Hemos merecido más y nos vamos de vacío».

Penaltis

«Los dos primeros han sido penaltitos, pero han sido. El último, desde mi punto de vista, no ha sido. Va Mendy en carrera hacia adelante, da un toque hacia un lado y arrolla a nuestro defensa y al final es falta nuestra. Sólo le faltado pitar el cuarto, para tirarlo Pablo –el árbitro–, sino se hubiera ido Benzema con hat-trick, que parece que es lo que buscaba».

Courtois

«Lo que me vale es ganar, no tener merecimiento. Soy un ganador, me gusta ganar y me jodido a casa. Pensé que ya había marcado. Courtois salva mucho al Real Madrid. Marcar delante de Courtois es muy difícil, casi hay que tener la ocasión de gol asegurada. Es el mejor portero del mundo. Tenemos que felicitarlo».