Horario Alcaraz – Monfils: dónde ver y a qué hora es el partido del Masters 1.000 de Cincinnati en directo y en vivo gratis

Después de la decepción sufrida en la final de los Juegos Olímpicos de París 2024 contra Novak Djokovic, cita en la que Carlos Alcaraz tuvo que conformarse con la plata, el murciano vuelve a las pistas en este Masters 1.000 de Cincinnati 2024. Este torneo, en el que también cayó en la final de la pasada edición ante el serbio, servirá al de El Palmar para seguir cogiendo rodaje y sensaciones de cara al US Open 2024 que arrancará en unas semanas y en el que espera poder coronarse por segunda vez en su carrera.

A qué hora juega hoy Carlos Alcaraz: el partido de tenis del Masters 1.000 de Cincinnati contra Monfils

Carlos Alcaraz inicia su camino en el Masters 1.000 de Cincinnati 2024 y se estrenará en segunda ronda enfrentándose a Gael Monfils. El año pasado el murciano participó en este torneo que se disputa en el estado de Ohio, donde perdió en la final frente a Novak Djokovic. El de El Palmar espera poder llevarse el trofeo en esta edición en la que el serbio no participará, por lo que el número tres del mundo tendría como principal rival al número dos del ranking de la ATP, que es Jannik Sinner. A lo largo de la historia de esta competición, en el cuadro masculino, Carlos Moyá, en 2002, y Rafa Nadal, en 2013, son los únicos españoles que han logrado coronarse, por lo que Carlitos espera sumarse a este selecto club. Pero antes de pensar en morder el metal tendrá que centrarse en superar este primer encuentro.

El año no comenzó de la mejor manera para Carlos Alcaraz, pero a mediados de año todo comenzó a mejorar cuando hizo historia al conseguir por primera vez en su carrera conquistar Roland Garros. Ese no ha sido el único Grand Slam que ha ganado este año el murciano, ya que hay que recordar que un mes después revalidó el título de Wimbledon. La mala noticia fue la derrota en la final de los Juegos Olímpicos de París 2024 a manos de un Novak Djokovic que ha decidido no participar en este Masters 1.000 de Cincinnati 2024 que sí espera meterse en el bolsillo el de El Palmar.

El partido entre Carlos Alcaraz y Gael Monfils está programado por la organización del Masters 1.000 de Cincinnati para este jueves 15 de agosto. El horario todavía no ha sido establecido, por lo que habrá que estar atentos para saber en qué turno le ponen y si se pudiera retrasar en función de los encuentros que se celebrasen antes.

Cuándo juega Carlos Alcaraz en el Masters 1.000 de Cincinnati 2024

Carlos Alcaraz ha firmado un año espectacular en el que consiguió llevarse por primera vez en su carrera Roland Garros y también ganó por segunda vez consecutiva Wimbledon. Al murciano le queda la espinita clavada de haber perdido la final de los Juegos Olímpicos de París 2024 frente a Novak Djokovic, colgándose la plata, y también no haber llegado más lejos en la pareja de ensueño que formó con Rafa Nadal. Ahora le llega el turno de estrenarse en el Masters 1.000 de Cincinnati 2024 y el de El Palmar quiere llevarse este título en el que perdió la final del año pasado contra Nole.

El joven tenista de El Palmar y Monfils se han visto las caras en dos ocasiones en el circuito de la ATP. Carlos Alcaraz tiene el pleno de victorias frente al francés, ya que le ganó en los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami y espera que en este encuentro de segunda ronda del Masters 1.000 de Cincinnati 2024 siga siendo igual, por lo que lo dará todo sobre la pista en Estados Unidos.

Dónde ver a Carlos Alcaraz contra Monfils

El medio de comunicación que se hizo con los derechos para emitir en nuestro país todo el Masters 1.000 de Cincinnati 2024 fue Movistar+. Esta plataforma será la encargada de emitir los partidos más importantes de este prestigioso torneo que se celebra en Estados Unidos y en el que participa el tenista murciano. Los canales asignados para poder ver en directo por televisión el Carlos Alcaraz – Monfils han sido Vamos, Movistar+ y Movistar Deportes. Hay que recordar que los dos primeros vienen incluidos en el paquete básico de este medio, mientras que el último pertenece a un paquete que tendrá que tener contratado el usuario.

Por otro lado, todos los amantes de este deporte y seguidores incondicionales de Carlos Alcaraz podrán ver este partidazo de segunda ronda del Masters 1.000 de Cincinnati 2024 contra Gael Monfils en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+, que está disponible en móviles, ordenadores, tablets y smarts TVs. Además, también está disponible en la app Tennis TV, que retransmite todos los torneos de la ATP salvo los Grand Slam.

En la web de OKDIARIO te ofreceremos, como es habitual, la mejor información sobre todo lo que ocurra en este Masters 1.000 de Cincinnati 2024, donde prestaremos especial atención a la participación de Carlos Alcaraz. También narraremos en directo y en vivo online juego a juego los encuentros más importantes que dispute el de El Palmar. Una vez acabado el choque publicaremos la crónica y también las reacciones relevantes que lleguen desde Estados Unidos.