Carlos Alcaraz, a OKDIARIO: «Esta medalla es para todos los españoles, gracias por el apoyo»

Carlos Alcaraz consiguió una flamante medalla de plata en los Juegos Olímpicos y quiso agradecer el apoyo recibido por cientos de miles de españoles durante los 10 días de tenis que ha jugado en Roland Garros. El murciano se sinceró con OKDIARIO sobre lo que ha sentido jugando con la camiseta española por primera vez en una cita olímpica.

«Le hemos intentado dar el oro a la gente, pero nos hemos quedado con la plata. Espero que estén orgullosos con esta medalla que es para todos los españoles. Muy agradecido a la gente ha venido a París a ver mis partidos y también a la gente que se ha quedado en casa y que no se han perdido ni un segundo de todos los deportes, pero también de mis partidos. La verdad que les agradezco un montón el apoyo», dijo Alcaraz emocionado al micrófono de OKDIARIO.

Alcaraz, de hecho, quiso también mandar un mensaje a sus fans por todo lo que le han dado estos días. «El apoyo ha sido maravilloso e increíble. La verdad que tengo la suerte de poder recibir y sentir el cariño de toda la gente a cada torneo que voy. Desde que empiezo la temporada en enero hasta que la acabo están ahí apoyando partido tras partido, pero es cierto que esta semana en las Olimpiadas ha sido ha sido más especial aún el cariño, el apoyo y lo que he recibido», aseveró.

El vigente campeón de Roland Garros y Wimbledon ya piensa en Los Ángeles 2028 y prometió al micrófono de OKDIARIO intentarlo con todas sus fuerzas. «En Los Ángeles vamos a pelearlo hasta el final. Hoy en estas olimpiadas ha estado muy cerca de del objetivo que nos hayamos puesto. Tengo claro que nuestro momento llegará y vamos a ir a pelearlo», aseguró.

Alcaraz está muy feliz por haber podido compartir tiempo y enseñanzas con Rafa Nadal. «La verdad es que ha sido una experiencia inolvidable. Para mí ha sido un sueño hecho realidad poder compartir pista con Rafa, poder compartir Villa Olímpica y poder convivir con él. Durante estas dos semanas la verdad es que los mensajes de Rafa siempre han sido son cariñosos y siempre los agradezco muchísimo. Su mensaje de hoy también ha sido especial», explicó Carlitos.

Carlos Alcaraz y una final inolvidable

El jugador murciano quiso hacer un análisis táctico del partido con Djokovic. «La final ha sido ha sido un partido muy bueno y de un nivel altísimo. Aunque a mucha gente le hayan comido los nervios, yo creo que también han disfrutado. Estoy muy contento de poder vivir este tipo de momentos. Sé que partidos como el de hoy también llaman muchísimo a un público que no está acostumbrado o a una parte que nunca ha visto tenis y que ahora va a empezar a seguirlo», aseveró.

Finalmente, Carlos Alcaraz habló de sus planes de futuro y de cómo va a celebrar esta medalla olímpica. «Ahora mismo, sinceramente, quiero hacer de todo menos ir de fiesta. No lo necesito, necesito descanso. Ahora la gira americana está a la vuelta de la esquina y la verdad es que esta semana y media ha sido muy intensa físicamente. Me ha demandado muchísimo. Así que ahora quiero unos días de tranquilidad y creo que no hay mejor manera que disfrutar y celebrar este título. Que sea con con tu gente, con tu familia, con tus amigos y estar tranquilos», zanjó el ganador de cuatro Grand Slam con apenas 21 años.