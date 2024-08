Las lágrimas de Alcaraz tras quedarse sin el oro: «Duele perder pero me voy con la cabeza alta»

Carlos Alcaraz no ha podido contener las lágrimas tras perder ante Novak Djokovic en la final de los Juegos Olímpicos de París 2024. A pesar de la plata conseguida, el tenista murciano no ha podido ocultar su frustración después de dejarse todo sobre la pista durante la última semana. Ha reconocido que «es difícil» caer de la forma en la que lo ha hecho –dos tie-breaks– pero no ha dudado en afirmar que está orgulloso de lo logrado: «Duele perder como he perdido pero me voy con la cabeza alta de haberlo dado todo».

Nada más comenzar a hablar, después del doble 7-6 que encajó ante el serbio, Alcaraz rompió a llorar de la emoción y tuvo que parar y tranquilizarse antes de volver a tomar la palabra. El tenista, que le dio a España su octava medalla en estos Juegos, con la plata lograda sobre la arena de Roland Garros.

«Muchas gracias. Es difícil», señaló Alcaraz en el momento en el que rompía a llorar. el español se tomó un tiempo para tranquilizarse, antes de comenzar a volver a hablar. Una vez lo consiguió, hizo un análisis de lo sucedido durante el partido y reconoció el mérito de Djokovic, aunque no dudó también en poner en valor lo que ha logrado.

«Es complicado, hemos luchado en un partido de casi tres horas en dos tie-breaks, hemos tenido las opciones que hemos tenido y no las hemos aprovechado. Jugar contra Djokovic no es fácil. Es siempre da un nivel muy alto en estos momentos. Es lo que ha pasado, ha dado un plus que no he podido conseguir», ha destacado el número tres del mundo.

Alcaraz ha destacado que ese incremento del nivel del balcánico durante las dos tandas de desempate de ambos sets ha sido clave. Pese a reconocer que ha sido inferior en los tie-breaks, el murciano ha destacado que se va orgulloso por lo conseguido: «Se ha adelantado. Él se merece estar en esta oportunidad, duele perder como he perdido pero me voy con la cabeza alta de haberlo dado todo».

Las lágrimas de toda España 🥺 ❤️‍🩹 @carlosalcaraz se rompe con @alexcorretja74 tras perder la final olímpica. Cabeza alta, chaval, porque eres el campeón de un país entero.

Alcaraz rompió a llorar por el oro

Novak Djokovic se convirtió por primera vez en su carrera en campeón olímpico de tenis completando de esta forma el ansiado Golden Slam. El serbio noqueó por un doble 7-6 a un Carlos Alcaraz que no estuvo al nivel que había exhibido en las rondas previas. El español se queda sin conseguir el récord de campeón más joven de la historia del certamen y permite al ganador de 24 Grand Slams conseguir trofeo más deseado.

Tras el segundo tie-break, el balcánico besó la tierra, se santiguó y hasta exhibió la bandera de su país para delirio total y absoluto de una Philippe Chatrier que era consciente de que estaba viviendo un momento totalmente histórico. Carlitos lo intentó, pero hoy se encontró de frente con el mejor tenista de todos los tiempos.