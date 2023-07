Un hombre denuncia a Dwight Howard por obligarle a hacer un trío y desvela todos los detalles

Dwight Howard, estrella de la NBA que ha estado recientemente en España y ha protagonizado un vídeo viral en una corrida de toros, es noticia en Estados Unidos por algo que nada tiene que ver con el baloncesto. El pívto, que ahora juega en China, ha sido demandado por agresión sexual por un hombre llamado Stephen Harper.

El que fuera jugador de los Magic, Rockets, Hawks, Hornets, Wizards y Sixers y Lakers supuestamente obligó a la presunta víctima a tener un trío con él después de intercambiar mensajes de texto. El medio Radar Online publica un informe con los detalles del turbio asunto, que acabará en los tribunales. Al parecer, Howard conoció al hombre por Instagram en 2021. Ese mismo año ocurrió el incidente, según Harper, que proporcionó como prueba varios chats privados que mantuvo con el jugador. En esos mensajes Howard supuestamente le pedía a Harper que hiciera un trío.

«El acusado se puso de pie (inclinándose sobre el Sr. Harper), le agarró por los muslos, le quitó a la fuerza la ropa interior, le sujetó y le practicó sexo oral no consensuado al Sr. Harper», decía la demanda. «El Sr. Harper temía un daño corporal inminente cuando lo inmovilizaron y lo obligaron a permanecer en su lugar mientras el acusado continuaba agrediéndolo sexualmente», añade.

El informe es demoledor

La cosa no quedó ahí. Una tercera persona vestida como Kitty apareció después de que Howard le invitara. «La demanda alega que, una vez allí, Kitty ‘penetraba analmente’ a Howard mientras Howard le agarraba la cabeza y metía su pene en la boca de Harper», dice el citado informe

Esta no es la primera vez que se cuestiona la sexualidad de Dwight Howard, pues un hombre gay llamado Masin Elije hizo públicos algunos supuestos escarceos que el pívot negó. «No soy gay… Al principio duele pasar por eso. Me senté en casa y pensé que no quería volver a salir nunca más. Terminó siendo una situación que se volvió viral. La gente hablaba de eso y me molestó porque ni siquiera sabía quién era la persona», dijo Howard por aquel entonces.