El hijo de Cristiano ficha por el Al Nassr: «Es mejor que su padre a esa edad»

A Cristiano Ronaldo aún le quedan algunos años de carrera futbolística en el Al Nassr, donde milita desde 2022. Su heredero, Cristiano Jr., sigue sus pasos en el fútbol como alumno aventajado, manteniendo su ritmo y también sus equipos. No es todavía oficial pero el hijo mayor de Cristiano volverá a vestir la misma elástica de su padre en las categorías inferiores del conjunto saudí, como ya hizo primero en Turín con la Juventus y después en Manchester con el United –no llegó a hacerlo con el Real Madrid–.

El dorsal 7, el mítico que casi siempre ha lucido su padre en los grandes clubes europeos, es el que portará Cristiano Ronaldo Jr. en las inferiores del Al Nassr. «Aguanta, papá, quiero jugar contigo», fue la frase que pronunció el hijo al padre tiempo atrás, en un sueño que no sólo espera que se haga realidad Junior, sino también un Cristiano al que aún le queda cuerda por delante a sus 38 años.

Cristiano Ronaldo Jr. jugará en la categoría sub 13 del Al Nassr tal y como confirmó el periodista Fabrizio Romano, un especialista del mercado. El hijo mayor del portugués seguirá los pasos de su padre una vez más y seguirá formándose con un claro objetivo: ser profesional y hacer carrera como su padre. Pero hay un objetivo mayor, algo que es posible conociendo la capacidad de su padre: jugar juntos en la élite.

A sus 38 años, Cristiano Ronaldo aún tiene por delante algunos años de fútbol, no a un nivel de súper élite, pero sí lo suficiente para seguir engrosando su lista de goles a lo largo de su trayectoria intachable. Cristiano Jr., a sus 13 años, sueña con llegar a jugar como profesional junto a su padre. En un futuro hipotético en el que el joven llegara a debutar en el fútbol profesional con 16 años, Cristiano tendría 41 años, de esperar hasta los 17 o 18 de su hijo… ya sería 42 o 43 años.

No es un imposible, grandes jugadores alargaron su carrera por encima de los 40 años y, conociendo lo minucioso que ha sido profesionalmente en el fútbol el portugués, calculador en lo físico y alimentario, puede superar si quiere cualquier barrera.

Cristiano Jr. apunta a ser un futuro talento que tener en cuenta en unos años. Tanto en Turín como en Manchester, el joven futbolista ha dado que hablar con muchos goles en los equipos que ha estado, tanto en Italia como Inglaterra, no entiende de adaptación, sí de fútbol.

«Es especial. Un niño diferente. A decir verdad, él tiene más estilo del que tuvo Ronaldo a su edad, todo lo que Ronaldo aprendió fue por su cabeza, Cristianinho está aprendiendo de su padre, y con la edad que tiene ya es mejor que su padre a esa edad porque tiene profesor», apunta Dolores Aveiro, su abuela y madre de Cristiano que augura un futuro prometedor para el joven, tanto como el de su padre.

De hecho, Cristiano ya declaró en alguna ocasión que tiene mucho fútbol: «Las veces que fui a verlo me sorprendió por sus cualidades, me gustaría que fuera jugador, pero no lo presionaré, dependerá de su cabeza». Eso fue en 2019 pero el joven ha seguido evolucionando siempre bajo la atenta mirada de su padre.

«Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. A veces bebe refrescos y come patatas fritas, él sabe que no me gusta. Le digo que después de la cinta debe descansar en agua fría y no le gusta. Es normal, tiene 10 años», expresaba en 2019 Cristiano, cuando seguía con atención su crecimiento y recomendaba todo lo que le funcionó a él: «Tiene potencial, es rápido y dribla bien, pero eso no es suficiente, con eso no llega. Es necesario mucho trabajo y dedicación, siempre se lo digo. No le voy a presionar, pero si me preguntan si me gustaría, claro que quiero. Sin embargo, quiero todo lo que sea lo mejor para él, sea futbolista o médico».