Hansi Flick vuelve a demostrar que no es Xavi: «Dije que no habría excusas»

Hansi Flick atendió a los medios de comunicación en la previa del partido del Barcelona en Villarreal correspondiente a la jornada 6 de la Liga EA Sports. El técnico alemán volvió a demostrar una vez más que no es Xavi y reiteró sus palabras a principio del curso: «Cuando empezamos la temporada dije que no habría excusas», señaló cuando le preguntaron por el desgaste físico en estas primeras jornadas.

A pesar de la derrota del Barça en Mónaco, Hansi Flick no se excusa en las lesiones ni el desgaste de los futbolistas por la acumulación de partidos en este primer mes del campeonato: «Cuando empezamos la temporada dije que no habría excusas. Vamos a poder gestionar el partido, aunque con cuidado con algunos jugadores que llevan mucha carga. Mañana vamos a gestionar esto, aunque estoy seguro que los que salgan estarán al 100%. El equipo médico nos está ayudando y estamos teniendo especial precaución con Cubarsí, que ha tenido recuperación».

Precisamente, sobre esa derrota ante el Mónaco en la Champions League, Flick dijo: «Lo analizamos todo, vimos aspectos positivos. Es cierto que perdimos, Hay que seguir trabajando con la misma lógica y enfocar el partido de manera positiva. El Villarreal es el tercer equipo más goleador, son fuertes en defensa y hay que estar concentrados. Juegan muy bien, pero tendremos muchas opciones».

«Yo creo que un partido es un partido. No me importa mucho lo que sucede fuera, porque lo importante es tener una idea clara. Ganemos o perdemos hay que decirles a los jugadores lo que han hecho bien y mal. Es mejor analizar una victoria, pero a veces también toca pasar por la derrota. Somos optimistas para mañana», agregó sobre el partido de Mónaco.

El técnico también habló de Casadó y Pedri y señaló que podrían jugar juntos: «Creo que pueden ser titulares. Marc tenía dolor, pero ayer se sentía mucho mejor y creo que podrá jugar junto a Pedri. Hemos tenido mucha precaución, pero espero que estén al 100% mañana».

«Cuando eres positivo siempre piensas que vas a ganar. Después de los tres primeros partidos hemos visto resultados que ayudan a tener más confianza en la idea. Hemos perdido contra el Mónaco, pero hemos defendido muy bien con nueve jugadores de campo. Tuvimos problemas cuando algún jugador dio el 80%. Hemos mostrado cómo podemos volver a jugar bien contra el Villarreal y tiene que ver con la confianza de los jugadores en sí mismos. Es lo que me gusta del fútbol español, que todos los equipos quieren el balón», explicó sobre el buen inicio de temporada del Barcelona.

Otra de las preguntas que le hicieron fue sobre Eric García, protagonista para mal en Mónaco por su expulsión en el minuto 10 de partido: «He hablado con él, porque sabe en la situación en la que estamos. A él le gusta ser central, pero ahora mismo le necesitamos como 6. Hay que pensar en el equipo y en los entrenamientos lo ha hecho muy bien».

Flick explicó el plan del Barça con Gavi y De Jong, dos jugadores importantes que están recuperándose de sus respectivas lesiones: «No es nuestro plan recuperarlos de momento. Siempre me centro en los que pueden jugar, los que están disponibles. Frenkie se está recuperando bien. La situación no ha sido fácil y lo mismo pasa con Gavi. Tienen mucha calidad, pero necesitan tiempo».

El técnico alemán también aseguró que no piensa en fichajes porque está contento con el equipo que tiene: «No pienso en ello. Tenemos un gran equipo y lo hemos demostrado. Cada temporada es lo mismo, hay semanas que se pierden varios jugadores, pero como entrenador es algo que hay que aceptar. Ahora tenemos que centrarnos en los que están disponibles para prepararles para el próximo partido».

Sobre Ansu Fati, Hansi Flick explicó lo siguiente: «Cuando vuelves de una lesión tienes que adaptarte. Tenemos buena comunicación con él y con el equipo médico para darle la oportunidad. Necesita minutos para volver. Vamos con cuidado, pero lo que hemos podido ver es que ya está a otro nivel y que nos puede ayudar mucho».

Otro de los temas a tratar en esta rueda de prensa fue la posible huelga de jugadores, ante lo que el técnico azulgrana afirmó que «la FIFA tiene que cuidar a los jugadores. A todos nos gusta ver a los jugadores a pleno rendimiento y por eso creo que hay que bajar el número de partidos».

Respecto al error de Ter Stegen en la salida de balón en Mónaco que acabó con la expulsión de Eric García, comentó: «Uno de los puntos fuertes es poder jugar con el balón en los pies, es su estilo de juego. Ha reconocido un error, pero yo me equivoco, tú te equivocas, todos nos equivocamos, es humano. Espero que para la próxima vez tenga las consignas claras, pero para mí es agua pasada».

Por último, Hansi Flick analizó el rendimiento de Alejandro Balde: «Es muy importante para el equipo. Creo que puede mejorar en algunas situaciones, pero siempre está implicado y los jugadores siempre le buscan. Me encanta a nivel ofensivo. Tiene mucho margen de mejora. Ha jugado partidos que no han sido fáciles, pero es un gran jugador y creo que volverá a la selección. Tiene que seguir trabajando y mejorando en los entrenamientos».