Hansi Flick: «El partido ha cambiado por completo con la roja de Eric García»

Hansi Flick compareció en rueda de prensa tras la derrota del Barcelona en Mónaco por 2-1. El entrenador alemán lamentó la expulsión de Eric García en el minuto 10 y que le dio inferioridad numérica durante casi todo el encuentro. Pero no quiere más dramas ya que en tres días se enfrentarán en la Liga al Villarreal de Marcelino, el que es uno de los equipos revelación de esta temporada.

«Sí, el partido ha cambiado por completo con la roja. Lo intentamos, intentamos dar nuestra mejor versión en todo momento con pasión. Hoy hemos hecho algunos errores, pero al final hemos tratado de marcar goles. Hemos tenido opciones, pero ellos han merecido ganar», comenzó el entrenador del Barcelona.

«Hemos perdido, vale. Ahora tenemos que volver mas fuertes recuperarnos. Tenemos partido el domingo. Tenemos que dar lo mejor de cada uno en el próximo partido. Hemos perdido el partido pero tenemos que seguir luchando», añadió Hansi Flick. «Ellos han estado muy bien, pero es normal. Son muy rápidos y hemos intentado defendernos. 2-1 y ellos lo merecen», zanjó el entrenador del Barça.

Ter Stegen opina como Hansi Flick

«No nos entendimos bien en esa situación, me sabe mal por Eric, que le perjudica. Y jugamos 80 minutos con uno menos. No nos entendimos. Pasó una cosa que no nos debería de suceder a nadie. Son cosas del fútbol. Duele la derrota, porque con 10 en el campo dimos la cara e intentamos sacar un punto», dijo Ter Stegen sobre la expulsión.

«Dimos la cara. Y el segundo gol llegó en un momento poco merecido. Al final te quedas con la sensación mala de no haber sumando ningún punto», añadió. «Sabíamos que ellos iban a a apretar. Queríamos juntarnos y nos funcionó hasta cierto punto bastante bien, pero nos marcan un gol sin mucho juego. En Champions siempre tienes que ganar. Ese es el objetivo. Intentaremos ganar el siguiente partido en casa», zanjó el portero.